Un nouvel album posthume de Johnny Hallyday sort ce vendredi

Pas de chansons inédites mais un Johnny en mode symphonique et acoustique.

Après "Mon pays c'est l'amour" sorti en octobre 2018, ce deuxième album posthume baptisé sobrement "Johnny"comprend douze titres réarrangés par Yvan Cassar, l'ancien directeur artistique de la star décédée en décembre 2017 à l'âge de 74 ans.

Douze chansons avec un orchestre

Cet album sort ce vendredi à 100.000 exemplaires avec des chansons emblématiques comme "Vivre pour le meilleur", "Quelque chose de Tennessee", "M’arrêter là", "Le chanteur abandonné", "Diego libre dans sa tête", "Marie", "Requiem pour un fou", "Sur ma vie", "Que je t’aime", "Sang pour sang", "L’Envie" ainsi qu'une reprise de "Non rien de rien" d'Edith Piaf.

L'album, baptisé sobrement "Johnny", avec sur la pochette, une photo en noir et blanc du "Taulier", a été mixé à Los Angeles et enregistré à Londres avec 70 musiciens et 42 choristes.

Au départ, "Yvan Cassar n'était pas pour, puis il a retrouvé des bandes du (concert en 1998 de Johnny au) Stade de France. Il s'est dit qu'il y avait des arrangements qui n'avaient pas été utilisés", selon la maison de disque Universal.

à lire aussi Le Rennais Yvan Cassar a conçu l'album posthume de Johnny Hallyday

L'an dernier est paru chez Warner l'album "Mon pays c'est l'amour" (sorti chez Warner en octobre 2018), enregistré par Johnny quelques mois avant sa mort. En mars, six mois après sa sortie, il s'était écoulé à plus de 1,7 million d'exemplaires.