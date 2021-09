Un nouvel élan au centre équestre de Mende

"Oui, il y a eu beaucoup de déboires au centre et puis, de fil en aiguille, les choses se sont dégradées". Isabelle Joulia, est la nouvelle gestionnaire du centre équestre de Mende. "Effectivement, la situation, les dernières années, était plutôt négative, mais c'est un défi que j'ai envie de relever parce que j'attendais ça depuis très longtemps et je pense que je peux arriver à faire en sorte que ce club fonctionne."

Le centre rouvre ses portes le 15 septembre avec au programme "des cours tous niveaux, tout public, à partir de 4 ans. Alors, ça va être surtout des cours de niveau. Je tiens particulièrement à mettre l'accent sur l'homogénéité des niveaux" préciseIsabelle Joulia.

_"Il y aura donc les baby poneys qui s'adressent aux 4/6 ans. Ça va fonctionner sous forme de_forfait trimestriel, à raison d'une séance par semaine ou plus si les cavaliers le souhaitent. Mais le tarif est basé sur une séance par semaine, hors vacances scolaires, puisque les vacances scolaires seront complètement consacrées uniquement aux stages. Donc, il y a les forfaits trimestriels baby poneys et ensuite les forfaits trimestriels poney ou cheval à partir de 6 ans".

"Il y a un public, la grosse difficulté, c'est effectivement l'image du centre équestre et sa réputation qui va être compliqué à renverser. Voilà, il faut que tout le monde sache que ça change et je compte sur le fait que ce changement donne envie aux gens de venir au moins essayer l'équitation. C'est un sport qui est magique. Il n'y a que dans l'équitation qu'on peut retrouver cette relation avec l'animal, etc."

"C'est un sport qui, sur le plan thérapeutique, est très intéressant aussi, qui est très complet physiquement et physiologiquement parlant rajoute Isabelle Joulia. Il manquait l'équitation, mais il faut qu'il y ait. Oui, il faut qu'il y ait l'équitation à Mende, bien entendu. Et puis en plus, il y a un outil de travail qui est quand même assez exceptionnel. Donc c'est vraiment dommage que cette infrastructure n'ait pas pu être plus connue, avoir une meilleure image et accueillir plus de gens. Jusqu'à aujourd'hui."