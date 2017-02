Un nouvel étoilé dans l'agglomération toulousaine : Jérémy Morin de l'Aparté à Montrabé

Il y a désormais huit restaurateurs étoilés en Haute-Garonne. Le chef de l'Aparté à Montrabé, Jérémy Morin, a reçu ce jeudi sa première étoile au guide Michelin. Le restaurateur de l'Amphitryon à Colomiers, Yannick Delpech, en revanche perd sa deuxième étoile.

Un nouveau restaurateur toulousain fait son entrée dans le clan très restreint des étoilés au Michelin. Le palmarès 2017 du célèbre guide a été dévoilé ce jeudi. Jérémy Morin qui a ouvert le restaurant l'Aparté en novembre 2015 à Montrabé, à l'est de Toulouse vient de décrocher une étoile.

Gros sacrifices

C'est sa première avec ce restaurant, car il a déjà été étoilé lorsqu'il était le chef du Métropolitan à la Côte Pavé. Jérémy Morin n'est pas un novice. Mais ça ne l'empêche pas de savourer :

C'est top ! C'est une satisfaction personnelle. Mais je suis aussi très content pour mon équipe car c'est un gros investissement personnel. Avoir une étoile en moins d'un an et demie, ça demande de gros sacrifices !

"Ce n'est pas pour autant que mon comportement va changer" - Jérémy Morin Partager le son sur : Copier

Le chef de l'Aparté assure que son comportement ne va pas changer avec cette étoile. Il ne compte pas non plus augmenter ses tarifs. Il sera prochainement l'invité d'Emmanuel Wiener sur France Bleu Toulouse, dans la "Cuisine des chefs".

Six autres restaurateurs ont une étoile, seul Michel Sarran en garde deux

Jérémy Morin rejoint les promus de l'an dernier, Pierre Lambinon du "Py'r" à Toulouse et Thierry Merville de "la table des Merville" à Castanet-Tolosan, qui gardent tous deux leur étoile, tout comme "les Jardins de l'Opéra" de Stéphane Tournié à Toulouse, le restaurant "En Marge" de Franck Renimel à Aureville, "Ô Saveurs" de David Biasibetti à Rouffiac-Tolosan et "En Pleine Nature" de Sylvain Joffre à Quint-Fonsegrives.

Seul le Toulousain Michel Sarran garde ses deux étoiles. Le restaurateur de l'Amphitryon à Colomiers, Yannick Delpech, est le perdant de cette édition 2017 puisqu'il n'a plus qu'une étoile. "Au delà de la déception, je pense d'abord à mes équipes qui n'ont pas démérité" écrit-il sur sa page facebook. Et il ajoute "soyez rassurés, l'Amphitryon à travers ses équipes aura toujours la même énergie et motivation pour faire de vos moments gastronomiques des moments d'exception".