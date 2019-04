PHOTOS - Un nouvel office de tourisme à Nîmes

Quatrième déménagement depuis 2007 : l'office de tourisme de Nîmes, rénové et agrandi, s'est posé entre arènes et musée de la Romanité. 280 mètres carrés pour offrir davantage de services aux touristes. Montant des travaux : 580.000 euros.

Nîmes, France

Plus grand, plus clair, c'est le nouvel office de tourisme de Nîmes. Après plusieurs mois de travaux, l'office de tourisme est installé boulevard des arènes, face aux arènes et à deux pas du musée de la Romanité. Un nouvel office pour des travaux de 580.000 euros. Un office de tourisme plus grand avec, outre le guichet d'accueil, des petits espaces-salons où les touristes pourront recharger leurs téléphones, un espace de jeux pour les enfants (voulu sans tablette), un espace de vente de produits locaux et, d'ici peu, une salle avec une maquette de Nîmes qui sera le point de passage obligé avant toute visite de la ville.

Nîmes, ville classée d'art et d'histoire

Nîmes, classée ville d'art et d'histoire, dispose d'un centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Numérique jusqu'à présent, ce centre d'interprétation sera incarné à l'office de tourisme par cette maquette et un film explicatif d'une dizaine de minutes.

Reportage à l'office de tourisme de Nîmes Copier

Un endoit pour se poser... consulter des documents...recharger son téléphone... le tout avec vue sur les Arènes © Radio France - Philippe Thomain