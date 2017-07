Un nouvel office du tourisme digne du Pont d'Arc

Vallon-Pont-d'Arc accueille depuis le mois de Juin le nouvel office du tourisme du Pont d'Arc. Un bâtiment à la hauteur du site qui voit passer quelques deux millions de touristes chaque année.

On revient de loin. L'ancien bâtiment de l'office du tourisme était sombre, exigüe et très peu pratique. Les touristes y faisaient la queue. Aucun espace numérique. Bref il ne correspondait plus du tout à un office du tourisme moderne.

Un office du tourisme aux normes actuelles

Le nouvel office du tourisme du Pont d'Arc , c'est d'abord un grand parking pour les voitures particulières mais aussi les bus et les navettes qui partent pour le Pont d'Arc et la Caverne. Une véritable gare routière avec un espace pour les camping car. L'intérieur est tout aussi accueillant: un vaste hall d'accueil avec tous les prospectus sur les sites à visiter, un immense écran avec des films documentaires sur les gorges de l'Ardèche et le patrimoine du Sud-Ardèche. On peut attendre tout en commençant à s'informer.

Un espace numérique

Le nouvel office met à votre disposition des tablettes numériques pour tout renseignement sur la région. Le hall d'accueil dispose du Wi-Fi gratuit. Alors tout ça paraît un peu évident sauf que dans l'ancien bâtiment ça n'existait pas. L'an dernier 140.000 touristes ont fréquenté l'office du tourisme du Pont d'Arc. Sur le seul mois de juin dernier, le nombre de touristes a fortement augmenté par rapport à Juin 2016.

Le hall d'accueil de l'office du tourisme du Pont d'Arc © Radio France - Pierre-Jean Pluvy