EN IMAGES - Un objet ayant appartenu à la famille de Molière se cache dans une église de la Mayenne

C'est une histoire encore peu connue dans le village d'Assé-le-Berenger, dans l'est de la Mayenne. Un objet offert par le cousin germain de Molière, en 1701, figure encore aujourd'hui dans la nef de l'église. Pour célébrer ce patrimoine, la commune organise une "Journée Molière" ce samedi 11 juin.

Ces fonts baptismaux, cuve où l'on met l'eau bénite pour les baptêmes, avait été offerte en 1701 par le cousin de Molière. On voit sur le couvercle les armoiries de la famille Poquelin.

Assé-le-Bérenger, petite bourgade de 450 habitants, a un lien avec Molière, l'illustre dramaturge et comédien du XVIIe siècle. Pour comprendre ce lien entre Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, et cette commune de l'Est-Mayenne, il faut faire un tour dans l'église du village.

Un objet offert par le cousin de Molière

Près de l'entrée de la nef se trouvent des fonts baptismaux, une sorte de cuve dans laquelle on met l'eau bénite pour les baptêmes. Pour de nombreux fidèles elle peut sembler ordinaire, mais il suffit de regarder de plus près pour voir sa particularité. "Sur ce couvercle en cuivre, on peut voir les armoiries de la famille Poquelin", décrit François Leroux, maire de la commune.

En 1701, Jean Poquelin, curé de la paroisse, fait don de cet objet familial à l'église d'Assé-le-Bérenger, en Mayenne. © Radio France - Cécile Da Costa

Il suffit ensuite de lire le texte, en français ou en latin, pour comprendre que l'objet appartenant à la famille de Molière avait été offert à l'église par Jean Poquelin, cousin germain de Molière et curé de la paroisse, le 15 mai 1701. L'histoire est d'autant plus incroyable que ces fonts baptismaux sont l'un des rares objets liés aux Poquelin encore en état aujourd'hui. Le seul ayant directement appartenu au dramaturge est le fauteuil de Molière, désormais conservé à la Comédie française, à Paris.

Les fonts baptismaux offerts par Jean Poquelin sont plutôt bien conservés, seul le pied de la vasque est fissuré. © Radio France - Cécile Da Costa

Célébrer le patrimoine de sa commune

Ce lien avec la famille de Molière, François Leroux l'a découvert au détour de ses lectures. "Quand je suis arrivé dans la commune, il y a une quarantaine d'années, je me suis beaucoup renseigné sur l'histoire du village grâce aux dictionnaires de l'Abbé Angot", raconte-t-il. Dans cette série de dictionnaires retraçant l'histoire de la Mayenne, il tombe nez à nez avec le nom de Jean Poquelin et poursuit ses recherches jusqu'à découvrir l'histoire de ces fonts baptismaux.

C'est grâce aux dictionnaires de l'Abbé Angot, qui retracent l'histoire de la Mayenne, que François Leroux a redécouvert ce lien entre la famille de Molière et sa commune © Radio France - Cécile Da Costa

En quatre tomes, le dictionnaire de l'Abbé Angot retrace l'histoire du département, et notamment de la commune d'Assé-le-Bérenger. © Radio France - Cécile Da Costa

Cette histoire est encore assez peu connue des habitants. Alors François Leroux a décidé d'organiser une "Journée Molière" pour célébrer l'histoire de sa commune, à l'occasion des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. "Assé-le-Bérenger c'est un endroit où les gens passent mais ne s'arrêtent pas", regrette le maire. "On n'a même pas de commerces, alors il faut trouver autre chose pour attirer les gens." Le but est plus largement pour lui de prouver que "la Mayenne est un territoire très culturel, ce n'est pas un trou où il n'y a que des vaches".

François Leroux, maire de la commune et organisateur de la Journée Molière à Assé-le-Bérenger, en Mayenne © Radio France - Cécile Da Costa

Au programme donc de cette journée Molière à Assé-le-Bérenger :

16 h, visite commentée de l’église et du bourg, centrée notamment sur la famille Poquelin

18 h, concert de l’ensemble Il Ballo en l’église Saint-Thuribe. Musiques issues des comédies ballets de Molière-Lully

20 h, dîner à la salle des fêtes

22h30, cinéma en plein air, avec la projection de L’Avare, avec Louis de Funès

Entrée libre pour l’ensemble de la journée.