Un orchestre symphonique au grand complet qui joue sur des balcons

Par Jean-Michel Le Ray, France Bleu Vaucluse

Concert de l'Orchestre Régional Avignon Provence en collaboration avec la compagnie "Lieux Publics", Grand Delta Habitat et la ville d'Avignon pour amener non plus la musique au pied des immeubles mais sur les balcons face au public réparti sur une esplanade garnie de chaises longues et fauteuils