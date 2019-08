Des jeunes de trois pays européens donnent un concert ensemble pour aborder la musique autrement

Ils sont Allemands, Anglais et Français mais partagent une même langue : celle de la musique ! 91 adolescents jouent une représentation symphonique le 10 août au domaine d'O à Montpellier. Ils ont répété ensemble pendant dix jours.

Montpellier, France

Cet échange européen est vieux de trente-trois ans. Des jeunes musiciens de Montpellier, Cambridge (Angleterre) et Heidelberg (Allemagne) se retrouvent chaque été dans l'une de ces trois villes pour répéter pendant dix jours et donner un concert.

Six heures de répétition par jour, en pleine période de vacances, avec des inconnus... Idée farfelue pour certains, expérience magique pour Angela. L'adolescente vient de Cambridge. Elle ne parle ni français, ni allemand, alors comment communique-t-elle ? "Grâce à la musique ! On arrive à se comprendre même si chaque chef d'orchestre dirige dans sa propre langue. C'est vraiment amusant !"

Le Cambridge Heidelberg Montpellier Youth Orchestra a répété pendant dix jours pour préparer le concert. © Radio France - Claire Leys

Coordonnée par l'Association des Parents d’élèves du Conservatoire de Montpellier, l'expérience permet aussi aux jeunes d'enrichir leur connaissances musicales, en se confrontant aux pratiques des autres pays. "Chaque pays interprète la musique à sa manière et apporte une particularité, souligne Olivier Vaissette, chef d'orchestre français, qui participe à l'échange depuis 16 ans. La culture des trois pays se ressent dans la restitution".

Une expérience humaine

Le soir, les musiciens allemands et anglais sont accueillis dans les familles de leurs collègues montpelliérains. Karl, tromboniste, l'avoue : ils ne font pas que travailler. "On sort le soir ! Alors forcément on a des remontrances de nos chefs d'orchestre, raconte-t-il, rieur. C'est plus que de la musique, c'est un réel échange."

Un échange qui aurait même donné naissance à quelques histoires d'amour mais nous n'en saurons pas plus...

La restitution est ouverte au public, ce samedi 10 août à 20h30 au domaine d'O. L'orchestre symphonique jouera un programme musical exclusivement féminin avec des compositions de Mel Bonis, Emilie Mayer, Ethel Smyth et Laura Shipsey. "C'était une volonté de la part des trois chefs d'orchestre. Aujourd'hui, les compositrices ne sont pas assez mises en avant", explique Olivier Vaissette.

Entrée libre. Adresse : 178 Rue de la Carrierasse, 34090 Montpellier