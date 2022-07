Un panda roux et cinq loutres cendrées vont vivre en colocation en Dordogne

C'est lui la star. Sano-Ago le panda roux est arrivé la semaine dernière à la réserve zoologique de Calviac, et il s'est déjà bien habitué à son nouvel environnement. On l'aperçoit de loin, perché sur son aubépine à six mètres du sol. L'animal vient de Hongrie, c'est la toute nouvelle tête d'affiche de la réserve, car c'est la première fois qu'un panda roux s'installe en Périgord. En plus il fête son anniversaire, ce dimanche 3 juillet il aura un an.

Pour le voir descendre de son perchoir, il faut beaucoup de patience. Comme tous les pandas roux, Sano-Ago vit dans les arbres, il dort beaucoup et mange chaque jour presque la moitié de son poids en bambou. Si la réserve l'a accueilli c'est parce que l'animal est en danger, il figure sur la liste rouge des espèces en voie de disparition.

Cinq loutres comme colocataires

Sano-Ago est un animal nocturne et solitaire. Pourtant, dès la semaine prochaine, de nouveaux colocataires vont le rejoindre dans son grand enclos au coeur de la réserve. Cinq loutres cendrées, une espèce elle aussi en voie de disparition, ont été accueillies dans le parc. Elles sont arrivées ce jeudi 30 juin. Il s'agit de cinq frères, de deux portées différentes. Pour le moment ils sont dans un pré-parc le temps de s'habituer à leur nouveau lieu de vie, ils rejoindront le panda dans quelques jours. Même si elles apparaissent moins impressionnantes et mignonnes que le panda roux, les loutres cendrées devraient beaucoup plaire aux visiteurs, elles sont très joueuses et très curieuses.