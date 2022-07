Un parc aquatique à Roubaix pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances

La mairie de Roubaix renouvelle l'opération "Un été au canal" depuis le 15 juillet et juqu'au 15 août, en accès libre avec une piscine pouvant accueillir 200 personnes, un trampoline, un mini-golf, un labyrinthe gonflable et un coin transats.

Alors que le Nord et le Pas-de-Calais ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France, on cherche de la fraicheur pour les journées très chaudes de lundi et de mardi. A Roubaix, l'opération "Un été au canal" bat son plein depuis vendredi et pour un mois, à proximité du quai de Wattrelos.

Pas de jardin ni de balcon à la maison

Un parc aquatique avec une piscine pouvant contenir 200 personnes est en accès libre de 13 heures à 19 heures tous les jours. Les bonnets de bain sont fournis à l'entrée avec une douche obligatoire avant d'accéder dans le bassin. "C'est génial cet espace quand on n'a pas de voiture pour aller à la mer. A la maison, j'ai trois ventilateurs mais il fait toujours chaud", explique Fabienne. Cette Roubaisienne est venue en famille avec ses deux filles et leur grand-mère, Gisèle, qui n'a pas pu partir avec ses petites-filles car "c'est trop cher pour louer quelque chose, je n'ai qu'une petite retraite".

Anthony est venu avec ses enfants pour passer un moment en famille. © Radio France - Maxime Glorieux

Parmi les nombreuses familles présentes ce dimanche, beaucoup sont empêchées de partir en vacances à cause de l'inflation. D'autres, comme Anthony, n'ont tout simplement pas de vacances cet été. "Je travaille toute la semaine, donc on profite du week-end pour se reposer", glisse ce père de famille confortablement installé dans un transat pendant que les enfants s'amusent dans la piscine. La baignade est surveillée par deux maîtres-nageurs.

Une piscine plus grande, des activités renforcées

Derrière le parc aquatique, une ginguette a été installée, ouverte dès 11 heures, avec un espace de restauration et de nombreuses installations pour les enfants : des bacs à sable, un labyrinthe gonflable, un mini-golf, un trampoline, des mini-blocs d'escalade, un mini terrain de foot, et des tables de ping-pong. Des concerts sont organisés tous les vendredis et samedis jusqu'au 15 août.

Luis Da Costa, adjoint au commerce et à l'animation et Michel Gacem, adjoint aux sports. © Radio France - Maxime Glorieux

Il est conseillé de venir entre 13 heures et 16 heures pour éviter la foule. "C'est la deuxième édition, avec une piscine qui fait cinq mètres de plus ! Les activités pour les enfants en bas âge ont été renforcées et avec une restauration à bas-prix", indique Luis Da Costa, adjoint à l'animation à la mairie de Roubaix.

La mairie a voulu laisser l'entrée libre aux Roubaisiens mais aussi pour tous les habitants des communes voisines. "On veut permettre à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances de dire à la rentrée des classes qu'ils ont passé l'été à Roubaix et que c'était magnifique ! Le sourire d'un enfant n'a pas de prix", lance Michel Gacem, adjoint aux sports.