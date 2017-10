Un parc d'attraction sur le cinéma verra t'il le jour à Béziers ?

Un parc d'attraction consacré au cinéma à Béziers ! C'est l'espoir que nourrissent les élus de la ville, de l'agglomération et du Conseil Départemental de l'Hérault. Le projet vient tout juste d'être dévoilé. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de sûr car il n'y a ni chiffres, ni calendrier

Une belle et inattendue unanimité politique entoure ce projet de parc à thème entièrement consacré au cinéma et aux médias. Mais le projet interroge. Kleber Mesquida, le Président du Département de l'Hérault, Frédéric Lacas, Président de l'Agglo Béziers-Méditerranée, et Robert Ménard, maire de Béziers, se sont affichés ensemble, sur la même tribune, pour affirmer tout le bien qu'ils en pensent.

De gauche à droite, Kleber Mesquida, Frédéric Lacas, Robert Ménard, Philippe Vidal (du syndicat mixte) et Bruno Granja, Président de Studios Occitanie Méditerranée © Radio France - Guillaume Roulland

Ce projet, ambitieux et très séduisant prévoit des studios de tournages, intérieurs et extérieurs, un centre d'apprentissage consacré aux métiers du cinéma, et un parc d'attraction ou l'on découvrirait l'envers du décor. Seul problème pour l'instant, on en connait ni le coût, ni le calendrier. Tous ont envie d'y croire, mais ce projet reste suspendu à l'issue des études techniques qui vont être menées dans les prochains mois, et surtout à son financement.

Des décors destinés à accueillir les futures équipes de tournage © Radio France - Conseil Départemental de l'Hérault

Le département et les communes de Béziers et Vendres céderaient le terrain à un opérateur privé. Pas un seul euro public ne serait donc dépensé dans l'opération. D'où la question de savoir qui est ce mystérieux opérateur...

Il s'appelle Bruno Granja. Il est toulousain et architecte de formation. Il affirme bien connaitre le monde du cinéma. Il affirme aussi travailler aux côtés d'un investisseur californien, le groupe Thinkwell, leader mondial des parcs d'attraction cinématographiques, connu pour avoir notamment conçu les attractions Harry Potter à divers endroits du globe. Mais sur le chiffrage précis de l'opération, on ne sait encore rien. Les différents protagonistes le savent-ils eux mêmes ? Le groupe américain ira t'il jusqu'au bout de l'opération ? Sur le papier, ce projet est donc très séduisant. Mais on est encore loin de poser la première pierre.

