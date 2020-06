Un parc de jeux en réalité virtuelle s'installe aux Capucins à Brest

La salle devait ouvrir le 24 mars, en plein confinement. C'est finalement avec trois mois de retard que les Brestois vont découvrir Illucity. Le parc de jeux en réalité virtuelle a accueilli ses premiers visiteurs mercredi 24 juin au rez-de-chaussée des Ateliers des Capucins. Ici, pas de décor. Ce n'est qu'en enfilant le casque qu'on se retrouve plongé dans un univers haut en couleurs.

Le must chez Illucity, c'est "Toyland". Un genre de laser game où les joueurs traquent les méchants avec un fusil. "Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir de Toyland sans faire Waouh ! L'effet est garanti" assure Frédéric Verdière, le directeur général adjoint d'Illucity, qui inaugure ici son troisième complexe après Paris La Villette (décembre 2018) et Marseille.

Les joueurs sont accompagnés tout au long de leur aventure par Kévin, le game master (maître du jeu). "Je vois la vue de chacun des joueurs, je suis leur progression et je les aide à avancer. Je leur parle pour les guider. C'est intéressant car chaque joueur, chaque groupe est différent."

On est tellement immergé dans le jeu qu'on ne sait plus vraiment où on est. Kévin, game master chez Illucity.