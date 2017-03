Un parc de loisirs médiéval en projet à Sainte-Ménehould

C’est un très gros projet pour Sainte-Ménehould, dans la Marne : un particulier investit 22 millions d’euros pour créer un parc médiéval qui ouvrira ses portes en 2021. La mairie organise une réunion publique ce jeudi soir.

Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux ! Un parc de loisirs médiéval va bientôt voir le jour dans la Marne. Ce sera à Sainte-Ménehould, en 2021. Un projet très important, sur 67 hectares. Il s’appellera "Le Bois du Roy".

400 000 visiteurs par an

D'après son promoteur, un Chalonnais qui investit 22 millions d'euros, le parc devrait attirer entre 350 000 et 450 000 personnes par an. Le porteur du projet, Thierry Fischesser, annonce aussi la création de 480 emplois saisonniers, soit 172 équivalents temps plein. Quant au projet en lui-même, il se veut ambitieux : « nous allons construire un vrai château fort, une abbaye en ruine, un village médiéval. Il y aura des spectacles de chevalerie, de fauconnerie, et nous travaillons aussi sur le fantastique". Thierry Fischesser, patron du complexe de discothèques l’Alegra, à Châlons-en-Champagne, est un passionné de l’époque médiévale.

Une réunion publique de présentation est prévue ce mercredi soir à 18h30 à la salle des fêtes Cité Valmy, afin de faire le point sur le projet, et sur ses retombées pour la commune.

« On va créer de l’emploi et de la valeur ajoutée » - Bertrand Courot, maire de Sainte Ménehould

Bertrand Courot, maire de Sainte Ménehould et Président de la communauté de communes de l'Argonne champenoise, veut y défendre un projet qu'il juge vital pour le territoire.

Bertrand Courot

Alors, c'est vrai, il y a un effort à faire : Sainte-Ménehould donne les 67 hectares, la communauté va engager trois millions d'euros pour la voirie et les réseaux. Mais pour Bertrand Courot, le projet en vaut la peine : « l’enjeu est énorme, parce que nous faisons partie de ces territoires ruraux considérés comme fragiles. Une opportunité comme celle-ci, il n’y en aura pas une tous les 100 ans ».

La demande de permis de construire sera déposée en juin. Il faut prévoir ensuite de 12 à 18 mois d'enquête publique. Fin 2018, les travaux commenceront et devraient durer 30 mois. Ouverture partielle en 2020 et totale en 2021.