Un parcours pieds nus à Muttersholtz pour faire le plein de sensations

Marcher dans la boue, la paille ou encore sur des charbons. A Muttersholtz, il existe un sentier pieds nus. Un parcours de 1.5 km pour mobiliser vos 5 sens. L'occasion de prendre son pied et d'apprendre plein de choses sur la faune et la flore locale et le tout gratuitement.

Ceux qui n'aiment pas passer l'été les doigts de pieds en éventail, vous pouvez vous faire plaisir sur le sentier pieds nus à Muttersholtz. La Maison de la Nature propose un sentier d'1.5 km pour mobiliser vos 5 sens. Marcher sur les galets, sur des charbons, du sable ou encore dans la gadoue. Robert Bitter, travaille ici, cet autrichien avec son chapeau de paille et sa fourche se transforme en véritable conteur sur ce sentier : "Ici par exemple quand le Rhin était encore jeune et fougueux, il a ramené avec lui des galets, quand l'eau est tombée il a ramené du sable et au bout vous voyez c'est la terre humide c'est le lit de la rivière qui est restée."

Robert Bitter, l'un des responsables, prend soin du sentier pour le plaisir de vos petits pieds © Radio France - Romane Porcon

Un parcours ludique en pleine nature qui séduit autant les enfants que les parents. Catherine vient plusieurs fois par an : "Déjà que ce soit ouvert toute la journée sans horaire fixe ça c'est positif. Le fait de pouvoir marcher pied nu. Ce qu'on préfère c'est de marcher dans la boue, on aime bien se prendre en photo après avec les pieds plein de boue." Il n'y a pas que les pieds qui se font plaisir, vous pouvez aussi tendre l'oreille pour écouter les chants des oiseaux ou encore goûter quelques végétaux comme l'ortie explique Robert Bitter, l'un des responsables du sentier : "Je vous invite à les goûter, on peut les manger cru. Là il y a les orties en fleurs pour faire des gâteaux aux orties, des soupes aux orties. Là je vais manger cette feuille d'ortie, quand vous êtes quelque part en randonnée ça redonne de l'énergie." Le sentier est totalement gratuit. Pour entretenir le sentier, vous pouvez participer en déposant vos chaussures dans les casiers pour deux euros ou encore vous faire plaisir en achetant des gâteaux aux orties, du jus de pomme ou l'huile de noix, des produits fabriqués sur place à la Maison de la Nature.