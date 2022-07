Un Périgourdin aux championnats du monde de boucherie aux Etats-Unis

Philippe Lalande est tombé dedans quand il était petit. "Mon père m'a dit 'tu seras boucher'" se souvient-il. Philippe se lance dans l'apprentissage avec son père à l’âge de 14 ans dans une boucherie à Sarlat. Couper de la viande, ce n'était pas son truc au début. "J'avais plutôt envie de faire un métier artistique, créatif : le métier du bois ou de bijoutier" explique l'homme de 62 ans. Il a été boucher rue Limogeanne à Périgueux avant de prendre sa retraite il y a deux ans.

La boucherie d'art

A 33 ans, Philippe gagne le prix de meilleur ouvrier de France. Il a encadré et accroché son diplôme chez lui, au milieu de ses autres prix. C’est ce concours qui l’a encouragé a continuer dans la boucherie d’art. "Le travail de nerf, le travail de corne, de gélatine : toutes ces choses qui peuvent nous amener à faire de belles choses" expose le boucher.

La coupe du monde 2022 en ligne de mire

Philippe a raccroché le tablier et le couteau de boucher il y a deux ans. Il garde tout son attirail dans son garage à Boulazac, sur le billot de son adolescence. Aujourd’hui, Philippe Lalande entraine l’équipe de France de boucherie, ils sont huit dans l'équipe, six titulaires et deux remplaçants. Un dernier entraînement est prévu à Brive le 7 août prochain avant la compétition.

Le Périgourdin remet en jeu son titre de champion du monde de décoration en viande, gagné en 2018, les 2 et 3 septembre prochain, à Sacramento, en Californie aux Etats Unis. Lors de la compétition, il s'occupe du dressage et des décorations de viande du buffet de l'épreuve.