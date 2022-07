VIDÉO - Un Périgourdin champion de France de twirling bâton

Noah Bouillac est très fier de lui. A 16 ans, il a remporté le titre de champion de France de twirling bâton en catégorie junior. Depuis qu'il a 6 ans, il part en compétition les week-ends, en plus des 4 à 6 heures d'entraînement hebdomadaire. C'est un sport artistique qui mêle danse, théâtre, gymnastique et maniements de bâtons, similaire à la Gymnastique Rythmique et Sportive (GRS).

Le twirling bâton, un sport aussi pour les garçons

C'est sa maman, coach et présidente du club de twirling bâton de Périgueux qui lui a donné envie de se lancer dans ce sport. "Quand j'étais plus jeune, il fallait bien s'occuper de moi. Ma mère m'emmenait aux entraînements et j'ai demandé à essayer. C'est là que j'ai su que je voulais faire ça plus tard. Ça ou rien. Et 10 ans plus tard, je me retrouve champion de France" raconte avec émotion le jeune homme.

Le twirling bâton est surtout un sport féminin et Noah voulait prouver que lui aussi en était capable. "J'ai pu montrer qu'un garçon pouvait atteindre un certain niveau" dit-il avec fierté. Et depuis, il se fait un nom dans le cercle très fermé du twirling bâton. "Il y a des gens d'autres clubs qui me reconnaissent pendant les compétitions. Je vois des fans qui me supportent et m'applaudissent" se réjouit-il.

Les championnats du monde twirling bâton ?

Noah veut continuer à grimper les échelons et aller jusqu'aux championnats du monde de twirling bâton. Avant ça, il doit encore gagner en niveaux. Le lycéen de Première espère faire des études d'ingénieur, en attendant que son sport se professionnalise.