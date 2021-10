Un périgourdin, Christian Delpey, dans le film de Wes Anderson qui sort ce mercredi

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité . Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt.

Un périgourdin, Christian Delpey, alias Kiki Delpey, fait l'acteur dans le film de l'américain Wes Anderson "The french dispatch" qui soort ce mercredi en salles. L'ancien patron de bars et de boites de nuit à Périgueux a été recruté pour sa "gueule" comme il dit. il jour le rôle d'un voyou.

Christian Delpey est une figure du Périgord. Des nuits périgourdines surtout. Ancien patron de bars, de restaurants et de boites de nuit à Périgueux, il vit aujourd'hui dans la campagne ribéracoise. En 2018, alors qu'il a 65 ans, il se fait "caster" alors qu'il attend son tour à la billeterie du stade d'Angoulème dont il est originaire. Il est un fervent supporter du club de rugby charentais. Quand on lui demande pourquoi il a été choisi, il répond sans hésitation : "c'est ma gueule" !

Christian Delpey, alias Kiki Delpey, une "gueule" © Radio France - Corinne Duval

"J'ai une gueule" dit Kiki Delpey

"une gueule" aussi comme il dit, avec ses celèbres moustaches. Il joue le rôle d'un tueur dans "the french dispatch", de l'américain Wes Anderson. Un film au casting cinq étoiles, entièrement tourné à Angoulème en 2018 et 2019 (le covid a retardé la sortie), avec Bill Murray Benicio del Toro, Adrien Brody, Léa Seydoux, Frances McDormand, et Mathieu Amalric. The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 2eme eme siecle. "Ennui sur Blasé",

Christian Delpey, gourmand, raconte comment il a été traité comme un prince par la production. repas, hebergement parfaits. Wes Anderson formidablement professsionnel. Mais du film, il ne peut rien dire, tenu au silence par contrat. On saura juste que le restaurateur meurre (dans le film) la tête dans son assiette. Une scène reprise dix fois par le très exigeant réalisateur.