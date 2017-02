VIDÉO - Un Périgourdin en compétition pour les Oscars

Le Périgourdin Rémi Grellety est en compétition pour la 89e cérémonie des Oscars qui se tiendra dimanche soir aux Etats-Unis. Il produit un film intitulé "Je ne suis pas votre nègre". Un documentaire sur le racisme aux Etats-Unis.

Des bancs du lycée Pré-de-Cordy aux sièges de l'éblouissant théâtre Dolby de Los Angeles. Ce dimanche, le Périgourdin Rémi Grellety, va participer à la 89e cérémonie des Oscars. Il est en compétition dans la catégorie "meilleur documentaire" grâce à "Je ne suis pas votre nègre - I'm not your negro". Un film qu'il a produit.

Le documentaire est sorti en salles aux Etats-Unis et il connait un vrai succès. Réalisé par Raoul Peck il est basé sur le manuscrit jamais achevé de James Baldwin. Le cinéaste haïtien y dresse le portrait des activistes Malcolm X, Medgar Evers et Martin Luther King au cœur de l'Amérique blanche. "Il a toujours été engagé pour le droit des minorités et il était près d'eu. A la fin de sa vie Baldwin a voulu recroiser leurs parcours. Ce documentaire reconstitue sa pensée et Raoul Peck s'en sert pour évoquer la situation du racisme aux Etats-Unis."

Présenté en avant-première en 2016 à Toronto "I'm not your negro" a remporté le prix du public et depuis il a su séduire la critique dans une Amérique tourmentée par l'arrivée du président Donald Trump. "Il est difficile de dire si l'ambiance actuelle va jouer pour la distribution d'un éventuel prix mais en tout cas je suis déjà très content d'en être arrivé là, c'est exceptionnel", confie Rémi Grellety.

Avant la grande cérémonie dimanche soir, la semaine américaine du Périgourdin est rythmée par une série de dîner "pour rencontrer les journalistes et faire parler du film", raconte celui qui a commencé sa formation au lycée Pré de Cordy de Sarlat. "Ça m'a beaucoup servi. Ensuite j'ai fait une fac de cinéma et j'ai rapidement travaillé avec Olivier Desagnat en Gironde et el y a neuf ans j'ai rencontré Raoul Peck qui m'a fait confiance." S'il reconnait qu'à 30 ans il doit faire un peu plus ses preuves que d'autres professionnels du métier, Rémi Grellety savoure le bonheur et la réussite qu'il rencontre en ce moment. On lui souhaite de rentrer en France avec une statuette dorée.