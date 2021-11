Marignane et Martigues accueillent la finale du championnat du monde de windsurf

Un petit air d'Hawaï sur les plages du Jaï à Marignane et de Carro à Martigues ! Jusqu'au 21 novembre et pour la première fois en France, les deux plages se partagent les épreuves de la finale du championnat du monde de windsurf. Après une année quasi blanche à cause du Covid, 150 compétiteurs venus de 25 pays du monde vont défendre leurs titres.

Une grande fierté pour les organisateurs et les athlètes

Cette année, la compétition devait se dérouler sur une île allemande mais avec la crise sanitaire, elle a jeté l'éponge. "Nous avons été choisi et il a fallu aller très vite pour tout organiser" se réjouit Delphine Bijvoet Brémond, coordinatrice de l’événement et présidente de commission sportive de la ligue de voile Sud. "Nous allons pouvoir faire découvrir ce sport très esthétique. Pas besoin de s'y connaître pour profiter du spectacle"

Eric Le Dissès, le maire de Marignane ne cache pas sa fierté. "Il y a une quinzaine d'années, le Jaï était une bête noire. On n'y mettait pas les pieds. Grâce à de telles compétitions, on commence à connaitre Marignane pour autre chose que son aéroport. Avec notre skatepark, l'un des plus grands d'Europe, et le canal du Rove pour l'aviron, nous sommes devenus une ville de glisse"

Originaire de l'île de Ré, Antoine Albeau est le français le plus titré avec 25 titres de champion du monde dans différentes disciplines de planche à voile. Il détient aussi plusieurs records de vitesse et cette semaine, il espère que le vent sera de la partie :

"Il nous faut du vent pour avancer même si grâce aux foils, ces grands ailerons qui nous font voler au dessus de l'eau, il suffit d'un vent à 10 ou 15 km/h pour le slalom. Le spot du Jaï est exceptionnel car il y a une grande plage qui donne sur le plan d'eau où l'on évolue Les gens peuvent venir nous rencontrer. C'est un beau spectacle".

Trois épreuves et deux sites différents

Les épreuves ont lieu sur deux sites différents. La plage de Carro à Martigues accueille les épreuves de vagues et la plage du Jaï à Marignane le freestyle et le slalom. Les deux sites sont séparés de 25 kilomètres. Pour admirer le spectacle gratuitement, il suffit de se rendre sur place. Les épreuves du slalom qui ont lieu au large sont retransmises sur des écrans installés au "village" sur la plage du Jaï. Des animations sont également organisées et le public peut rencontrer les athlètes qui se prêteront au jeu des dédicaces.

Les épreuves sont très dépendantes de la météo et du vent. Il est donc difficile de donner des horaires précis. Programme a retrouver sur www.cnmarignanais.fr