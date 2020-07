Un petit air de féria à Nîmes

Nîmes respire. Il y a ce jeudi un petit air de féria autour de l'Ecusson. C'est la premier soir de l'été pour les "Jeudis de Nîmes", une manifestation devenue une tradition et réaménagée cette année pour assurer autant que possible les mesures de distanciation liées à la pandémie de codiv-19. Il y a moins de monde que les années précédentes sans surprise, avec le coronavirus. Mais de nombreux nîmois se sont quand même déplacés. Rarement avec un masque ceci dit. Le moment est plus à l'innocence.

"ça n'a pas été simple de l'organiser, mais on est prêts. On n'a pas pu jouer ensemble depuis février, pour nous c'est important de se retrouver en tant que musiciens, de retrouver les nîmois" Manonette, la présidente de la "fanfare des peillasses"