Un petit Pompéi du XIVe siècle sort de terre au dessus des Angles

Les Angles, France

C'est un petit Pompéi qui est en train d'être mis au jour au-dessus des Angles, en Capcir. Vallsera est un village abandonné au XIVe siècle, jamais réoccupé depuis, dont les habitations, certes en ruine, ont été ensevelies au fil du temps et sont dans un état de conservation exceptionnel.

Depuis dix ans maintenant, une équipe de chercheurs, accompagnés de bénévoles, mettent petit à petit tout le village au jour. C'est un témoignage unique de ce qu'était un village de montagne des Pyrénées dans les années 1300.

L'habitat médiéval de montagne dévoilé

Pour donner une idée de l'état de conservation, l'archéologue Carole Puig a cru, quand elle est arrivée pour la première fois sur le site, que certains des murs encore debout étaient du XIXe siècle. Mais non, il s'agit bel et bien d'un village quasi millénaire. "C'est resté figé !", s'exclame-t-elle. "Il y a eu un effondrement des maisons, ça a scellé le site dans son état initial. C'est exceptionnel ! On voit par exemple trois pièces, on se demandait s'il s'agissait d'une seule et même habitation, ou de maisons juxtaposées. Et on s'est aperçu qu'on a vraiment des pièces les unes à côté des autres. Elles ont des portes assez larges et elles ouvrent sur une rue."

Un site exceptionnel car d'habitude les vestiges médiévaux sont au cœur des villages actuels, et ont bien souvent été détruits, reconstruits, ensevelis,... À Vallsera, c'est un village entier qui a été préservé, ce qui permet de comprendre comment étaient pensées les habitations de montagne à l'époque.

Et cela n'a rien à voir avec l'habitat traditionnel tel qu'on l'imagine aujourd'hui."On parle beaucoup de murs en pierres sèches, avec l'étable au rez-de-chaussée, et l'habitation au-dessus", poursuit Carole Puig. "Ici, les murs sont en granit, avec un liant fait de mortier de terre pour isoler du froid. Ensuite, on voit que les maisons ont un vide sanitaire dessous, un plancher à environ 50cm du sol qui permet là-encore d'isoler du froid. Et puis elles ont des portes très larges, ce qui pose la question de la place du bétail : à l'intérieur des habitations, ou dans une étable à côté ?"

Une opportunité pour la commune des Angles

Mais la principale interrogation de Carole Puig reste la raison de l'abandon soudain de ce village de 60 ou 70 habitants. Plusieurs hypothèses sont avancées : une épidémie de peste, des attaques de brigands récurrentes, ou encore un petit âge glaciaire qui y a rendu la vie impossible.

Quoiqu'il en soit, c'est une opportunité pour la commune des Angles. Alors que la politique touristique du département veut, dans les prochaines années, mieux mettre en valeur le patrimoine pour attirer les vacanciers plutôt que de tout miser sur le modèle "tout plage tout ski", ce site est du pain bénit pour le maire des Angles, Michel Poudade : "C'est une richesse pour nous, parce que certes ça fait partie de notre histoire, mais au-delà, d'un projet économique qui doit se développer autour. Je pense que les randonnées doivent mener vers des lieux où on va découvrir des choses, qu'elles aient des thèmes. À Vallsera, par exemple, pouvoir expliquer la vie en montagne aux XIIIe et XIVe siècles."

Des visites guidées gratuites sont organisées tous les jeudis à 10h, en se rendant directement sur le site.