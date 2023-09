Un Petit Prince normand inauguré sur la 5e avenue de New-York !

L'histoire fait écho à celle du père du Petit Prince, l'aviateur-écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry. Il y a quelques mois, la sculpture de l'artiste de Boisguilbert en Seine-Maritime, Jean-Marc Depas, a pris l'avion pour traverser l'océan et retrouver son lieu de naissance.

Car l'histoire est méconnue mais c'est bien à New-York qu'Antoine de Saint-Exupéry a imaginé et écrit "Le Petit Prince". L'auteur, déjà célèbre, y trouve exil en 1940 après l'invasion de la France par l'Allemagne nazie et deux ans plus tard, en 1942, son éditeur américain lui demande d'écrire un conte. C'est ainsi que le Petit Prince voit le jour en 1943.

80 ans après, une association de Français à New-York imagine de rendre hommage à l'oeuvre et à son auteur par une sculpture du Petit Prince exposée à l'ambassade de France.

L'appel d'offres est lancé. Parmi les candidats, de nombreux américains et un Français, Jean-Marc Depas, qui remporte le concours. Pour le sculpteur normand, qui a façonné le buste de nombreuses personnes célèbres - du pape Jean Paul II au fondateur de Dassault - donner corps au Petit Prince est un rêve d'enfant.

Pour cette commande, il décide de s'effacer totalement face à l'oeuvre : pas d'interprétation, mais une réplique la plus proche possible du dessin de Saint-Expuéry. "Je ne voulais pas que les passants voient une sculpture du Petit Prince mais qu'ils voient LE Petit Prince" explique l'artiste.

Cheveux et écharpe au vent, visage songeur levé au ciel, le Petit Prince est aujourd'hui assis sur le muret devant l'Ambassade de France sur la 5e avenue, face à Central Park. les passants peuvent s'asseoir à ses côtés, le toucher...

Un retour au source pour le jeune garçon, l'un des héros de roman les plus connus et appréciés dans le monde entier.