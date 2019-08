Un petit rhinocéros indien est né au Zoo de Beauval

Saint-Aignan-sur-Cher, France

Une nouvelle naissance de rhinocéros au zoo de Beauval. Dans la nuit du 27 au 28 août, Henna, l’une des femelles rhinocéros indiens du parc a donné naissance pour la seconde fois. Pendant les 16 mois qu'a duré la gestation, Henna, une femelle de 9 ans, était particulièrement chouchoutée et observée, en particulier ces dernières semaines. La femelle avait montré des premiers signes de mise bas imminente !

Le jeune rhinocéros se porte très bien et a été vu en train de téter. À première vue, il semblerait qu’il s’agisse d’une petite femelle, mais seul examen réalisé par l'équipe vétérinaire permettra de confirmer le sexe. En attendant, les soigneurs réfléchissent d’ores et déjà à différents noms pour elle. Dans les prochains jours, le bébé rhinocéros restera dans l’espace intérieur de la plaine asiatique pendant une durée variant de 1 à 2 semaines. Lorsqu’il aura pris assez de poids et marchera bien, le petit et sa maman seront ensuite installés en préparc au cours de la journée.

Le rhinocéros indien est une espèce classée "vulnérable" sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). C'est la première naissance de rhinocéros indien en France cette année.