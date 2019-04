Un petit train touristique dès cet été dans les rues d’Amiens

Amiens, France

Un petit train pour promener les touristes et leur faire découvrir les points d’intérêt de la ville d’Amiens. Si tout va bien, il devrait être opérationnel dès cet été. La commune a lancé un appel d’offre pour choisir l’opérateur qui l’exploitera : il se verra attribuer une convention d’occupation temporaire du domaine public.

Une activité supplémentaire pour les touristes

Un petit train qui pourrait circuler dès le mois de juin. Une façon d'offrir plus de possibilités aux visiteurs de découvrir la ville pour Pierre Savreux, le conseiller municipal d'Amiens délégué au Tourisme : "Aujourd'hui, les visiteurs peuvent découvrir la ville à pied, à vélo ou en barque dans les hortillonnages. Nous souhaitons leur proposer une offre différente avec ce petit train. Le parcours n'est pas encore arrêté, mais on peut imaginer qu'il passera devant les principales richesses architecturales et patrimoniales de la ville d'Amiens : St-Leu, la cathédrale, la maison de Jules Verne et l'office de tourisme. Les petits trains sont beaucoup demandés par les clientèles familiales, les seniors et les groupes. Nous aurons un degré d'exigence élevé sur la prestation qui sera offerte aux visiteurs : nous souhaitons que les commentaires soient dispensés en plusieurs langues et _que ce soit un mode de transport propre : un petit train à propulsion électrique_."

Pierre Savreux, adjoint au maire d'Amiens en charge du tourisme © Radio France - Radio France

Un coup d'arrêt définitif au retour de la calèche ?

Ce petit train ne sera pas sans rappeler les services de la calèche qui a cessé de circuler il y a un un plus de deux ans dans le centre d'Amiens. Mais pas question de s'y substituer pour Pierre Savreux : "ça ne remplacera pas la calèche : on peut tout à fait imaginer le retour d'une calèche dans les années à venir. Mais pour cela, il faut qu'on trouve un opérateur privé. Nous y travaillons à l'office de tourisme."

La date limite des candidatures pour les entreprises qui voudraient exploiter un petit train à Amiens est fixée au 29 avril 2019.