Kilian un petit youtubeur de 10 ans vulgarise la science sur sa chaîne

Kilian Heros c'est son pseudo sur les réseaux sociaux n'a que 10 ans mais il est déjà très à l'aise dans ses petites vidéos. Il a pris goût aux caméras il y a 4 ans quand il a été repéré par France 2 pour un reportage sur ses premières vacances. Et comme son papa travaille dans l'audiovisuel, il a droit à des vrais caméras, de vrais micros, une sorte de mini studio installé dans le salon en face du studio de son père pour faire des vidéos de pro.

Le petit garçon qui est en CM2 veut vulgariser les sciences en faisant des expériences à la mode Fred et Jamie dans C'est pas sorcier, mais version 2019 youtube comme Dr Nozman ou Experimentboy.

Pour sa première vidéo, il explique le principe de la bobine tesla qui permet d'avoir de l'électricité sans fil avec son assistant google

Dans ses prochaines vidéos, il veut parler de microscope mais aussi de fluide non newtonien, rien que ça. Une expérience avec de l'eau et de la maizena, on se demande où il va chercher tout ça à son âge.

Kilian qui est en CM2 parle aussi de jeux vidéos ou encore de jeux de société qu'il teste devant les caméras, et parfois ça peut durer 1h30. Quand il a l'occasion il fait des vlogs, des blogs avec des films, par exemple quand il est allé visiter le sénat avec la sénatrice Martine Filleul, car pour lui c'est important de faire profiter de ce moment ceux qui n'ont pas eu la chance de le vivre.

Objectif 10 millions d'abonnés

Quand il sera grand, Kilian veut être youtubeur, enfin s'il gagne assez d'argent précise-t-il car sinon il trouvera un autre métier et continuera à faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour sa communauté.

