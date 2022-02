Un peu de Lozère aux Jeux Olympiques d’hiver

Jean-Charles Rolland est particulièrement fier. Le lozerien qui vit à Meyrueis est le papa de Kévin Rolland, porte-drapeau de la France et médaillé de bronze à Sotchi en 2014. Le skieur acrobatique Kevin Rolland entre en lice ce jeudi 17 février (5h30) pour les qualifications du ski half-pipe. " Je suis très, très, très, très fier et j'espère qu'il va nous faire une petite médaille. S'il a une médaille, ça va être comme pour Sotchi, comme il a eu la médaille de bronze, c'était la fête. D'ailleurs, la mairie a organisé une fête avec remise de la médaille de la Ville et on espère que ça va recommencer."

L'histoire est d'autant plus belle que Kevin Rolland aurait pu mourir après un terrible accident en 2019 : "il revient de très loin, il y a deux ans, il a eu un accident très, très grave. Il s'est cassé le bassin. J'étais présent quand il a eu son accident. On a vraiment pensé qu'il allait mourir. Rester une semaine dans le coma. _Ça a été terrible_. Et de voir qu'il est reparti, c'est génial. Mais ça fait quand même peur. Quand on a vu la gamelle, on n'a pas envie que ça recommence."

