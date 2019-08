Un photographe corse a réalisé un documentaire sur Jean-Pierre Mocky

Le documentaire de 52 minutes a été tourné sur le ferry, entre Marseille et la Corse.

Bastia, France

"Le Mocky de la télé, j'en avais rien à faire." Les mots sont clairs, dans la lettre que Jean-André Bertozzi envoie à Jean-Pierre Mocky. Le photographe corse présente au cinéaste son projet, celui de se pencher sur la carrière d'un réalisateur qui, au premier abord, ne l'intéresse pas plus que ça. "Pour moi, c'était un personnage spectaculaire, raconte Jean-André Bertozzi. Et c'est un ami, à qui j'ai d'ailleurs dédié le documentaire, qui m'a encouragé à m'y intéresser." Le photographe laisse donc les a priori au vestiaire, avant le grand plongeon.

L'histoire d'un rendez-vous manqué

Nous sommes en octobre 2015. Jean-Pierre Mocky est l'invité du Festival Arte Mare, à Bastia. Il doit donc arriver par le train à la gare de Marseille, où Jean-André Bertozzi l'attend. Ce dernier a prévu tout un parcours à travers la ville, pour de belles images. Mais le cinéaste rate son train. Il arrivera donc dans la soirée à Marseille, juste à temps pour prendre le ferry. Car le saviez-vous ? Jean-Pierre Mocky avait peur de l'avion, depuis un accident. Le voyage vers la Corse ne peut donc se faire qu'en bateau. Et le photographe est bien obligé de le suivre, s'il veut tourner son documentaire !

"Le bateau est un non-territoire. On est au milieu de nulle part. Ça l'a donc coupé de toute la sphère médiatique." - Jean-André Bertozzi

Dans l'esprit de Jean-André Bertozzi et de son entourage, l'image d'un Mocky "gonflant", "grande gueule" et "misogyne", a la peau dure. "J'ai donc mis de côté tous les a priori qu'on pouvait avoir à propos de lui. Je ne voulais m'intéresser qu'à son travail." Le cadre de tournage apparaît alors comme le lieu rêvé pour une discussion libre et "sans paillette".

En 52 minutes, Jean-Pierre Mocky retrace sa carrière, de ses débuts difficiles en tant qu'acteur, en passant par ses films marquants. Il évoque même un long-métrage qui n'a jamais vu le jour ! Un Drôle de Jardinier, rebaptisé Un Drôle de Président, devait être tourné cet été.

"Il s'est livré plus que d'habitude. J'ai l'impression d'un dialogue intime, comme si on offrait aux spectateurs la chance d'entendre Mocky parler réellement de cinéma." - Jean-André Bertozzi

Finalement, le documentaire La Traversée Mocky n'est diffusé qu'une seule fois à Bastia, lors de sa nomination pour le Prix du Film corse au Festival Arte Mare. Jean-André Bertozzi est actuellement en pleine négociations avec de possibles diffuseurs. Le documentaire pourrait donc être diffusé, un jour, sur une chaîne de télévision.