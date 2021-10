Un pianiste fait la tournée des écoles à Angoulême

Dans le cadre du festival "Piano en Valois", qui se déroule pendant tout le mois d'octobre en Charente, un pianiste fait cette semaine la tournée des écoles maternelles et élémentaires d'Angoulême. Cinq écoles et une MJC le reçoivent, autour d'un vrai piano, le "Pianomobil".

Kasper et son "pianomobile"

Le pianiste Kasper fait cette semaine la tournée des écoles maternelles et élémentaires d'Angoulême, dans le cadre du festival "Piano en Valois" qui se déroule pendant tout le mois d'Octobre en Charente. Cinq écoles et une MJC le reçoivent, devant un public très jeune, que l'énergie du musicien stimule et électrise, autour d'un vrai piano, le "Pianomobil". Son répertoire n'a rien d'académique : s'il ne rechigne pas à jouer du Bach ou du Chopin, Kasper chante du Brel ou du Boris Vian, entre des chansons des Rita Mitsouko, de la Compagnie Créole, ou "J'veux du soleil".

Le pianiste Kasper et son "pianomobile" sous les yeux attentifs des écoliers © Radio France - Pierre MARSAT

Les enfants sont assez calmes, pendant toute l'heure que dure le spectacle sous le préau de l'école. Les gamins dansent sur place, tapent dans leurs mains ou sur le sol pour marquer le rythme. Certains enfants confondent chanter et crier, mais c'est pas grave. C'est un moment rare pour les enfants du quartier. A la fin du spectacle, le pianiste Jean Kazperzyk (dit "Kasper") range dans son camion le piano droit, la pédale qui bat la mesure, et le micro style années 30, sans oublier le tapis sur lequel tout ceci a été installé.