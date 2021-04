Un pied à l'Expo universelle de Dubai pour le cherbourgeois François Dourlen " petit dans la cour des grands"

C'est une nouvelle aventure un peu folle pour le vidéaste de Cherbourg, François Dourlen, choisi pour participer à la présentation du pavillon France de l’Exposition universelle de Dubaï, placé sous le signe de la lumière et des Lumières. L'exposition se déroulera d'octobre à mars prochain et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a présenté ce pavillon ce lundi 26 avril 2021, en s'appuyant sur les vidéos du Cherbourgeois.

Le réalisateur, connu pour ses incrustations d’images sur smartphone dans des paysages réels, a été chargé de présenter les vidéos de promotions sur une sélection d'artistes sélectionnés : l’architecte Dominique Perrault à l'origine de la Bibliothèque nationale de France, le plasticien franco-iranien Sépànd Danesh, le peintre franco-vénézuélien Cruz-Diez. Il a aussi présenter l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui sera à l'honneur pour cette exposition

Une aubaine pour l'ancien professeur d'histoire, qui a l'impression de passer à la vitesse supérieure, et qui s'est éclaté à filmer dans les Archives nationales. " Filmer ces documents historiques, pour moi ancien prof d'histoire, c'était la folie. j'ai vu les originaux que pendant 10 ans, je n'avais vu qu'en copie dans les livres d'école.

C'est un sentiment d'être privilégié. Quelle chance de venir de Cherbourg et de pouvoir rencontrer des gens ultra connus, de filmer des choses rares auxquelles personne n'a accès, c'est fou

Un tourbillon

Le rêve est loin d'être fini pour François Dourlen, qui n'en finit plus de voir les projets se présenter. "Quand j'ai eu cette proposition, je me suis dit que je ne ferais rien d'aussi bien, et puis je suis pris dans un torbillon j'ai plein d'autres gros projets, qui restent confidentiels. je vais réaliser mon premier documentaire de 52 minutes, un autre aussi sur le vin. "

Je suis un petit dans la cour des grands, alors je ne fais pas le malin. j'observe, j'apprends

François Dourlen qui va aussi travailler pour la Transat Jacques Vabre et la course Rolex Fastnet qui doit se dérouler au mois d'août à Cherbourg.