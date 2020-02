Un plan de Paris en relief pour les personnes handicapées visuelles : c'est une première

Paris, Île-de-France, France

Comment lire un plan de Paris quand on est déficient visuel ? Jusqu'à présent c'était très difficile. Face à ce constat et avec l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris, la Mairie de Paris et des associations comme celle des Parents d'Enfants Déficients Visuels, Valentin Haüy et la Fédération des aveugles de France ont travaillé ensemble pour réaliser ce plan en relief. Il a été dévoilé ce vendredi. Ce plan est une première à Paris.

Un plan en relief en bois

Ce plan en relief en bois indique les grands monuments parisiens : l’Arc de Triomphe, le Grand et le Petit Palais ou encore la Tour Eiffel.

Les arrondissements sont délimités, tout comme la Seine, en creux dans le plan.

Creux et reliefs pour s'y retrouver. - Mairie de Paris

Chaque monument est indiqué par une lettre ou un sigle entouré sur le tableau et retranscrit en braille dans la légende.

Les légendes sont en braille - Ville de Paris / Joséphine Brueder

Des légendes en braille - Mairie de Paris

Le plan indique également la direction d’autres zones en dehors de Paris comme la Défense ou le Bois de Boulogne.

L’échelle, de 1 km, est, elle aussi en relief sur le plan.

Un outil précieux pour les personnes handicapées visuelles

Il sera installé au point d'accueil de l'Office du tourisme. Il va permettre d'organiser plus facilement le voyage et la venue dans la capitale des visiteurs en situation de handicap visuel.

Les personnes handicapées qui souhaitent visiter Paris pouvaient déjà aller sur internet sur le site parisinfo.com à la rubrique "Visiter Paris avec un handicap".

Une brochure Paris accessible était déjà accessible en braille.