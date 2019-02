Un plan pour pousser les Parisiens à faire plus de sport

La Ville de Paris vient de voter un plan pour inciter les Parisiens à faire plus de sport dans la capitale. Mais faute de place pour construire des équipements nouveaux, il s'agit surtout de mieux utiliser ceux qui existent et d'investir la rue.

Paris, France

Construire un terrain de football ou de rugby aujourd'hui à Paris, c'est très compliqué. Il y a peu de place disponible et il faudrait trouver au moins un hectare dans une ville où l'espace est aussi rare que cher.

L'adjoint aux sports à la maire de Paris propose donc d'utiliser plus et mieux ce qui existe déjà : "cette année on va transformer des parkings ou des pieds d'immeubles pour y faire des salles de sport" explique Jean-François Martins, "nous proposons aussi d'ouvrir les gymnases après 18 heures le dimanche, en en confiant la gestion aux clubs et associations, comme c'est parfois déjà le cas entre 22 heures et minuit. Enfin nous allons construire un gymnase intégré à un pont, au-dessus du périphérique dans le douzième arrondissement".

Investir la rue

La Ville propose aussi d'utiliser la rue, comme terrain de sport. Un parcours de 4,4 kilomètres va être mis en place, depuis la place de la Nation jusqu'à celle de Stalingrad. Dès l'année prochaine, vous pourrez y trouver une promenade avec des agrès sportifs pour faire de l’exercice, et courir dans un espace mieux végétalisé. D’ici 2024, la ceinture verte, cet espace entre les boulevards des maréchaux et le périphérique deviendra aussi un grand parcours sportif.

Enfin dès le printemps, des cours collectifs et gratuits de fitness, de zumba et de gymnastique seront proposés le dimanche dans les parcs et sur les places rénovées comme celle de la République.