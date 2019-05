Un plasticien de l'Yonne veut faire de la charpente calcinée de Notre-Dame, une œuvre d'art.

La Puisaye, France

Pierre Marty, vit à Fontenoy en Puisaye. Il y a deux ans, sa maison a brûlé. Il a tenté de dépasser cet incendie traumatisant en créant quelques choses, une forme artistique, à partir des restes de sa charpente. « J’ai eu du mal à me dire que les poutres du 18 ème siècle de ma charpente terminent dans un poêle, où pire encore dans une décharge », se souvient-il « je les ai un petit peu regardées et je me suis aperçu qu’il y avait une beauté absolument formidable dans ce bois meurtri ».

Des poutres sculptés par le feu

Pierre Marty a appris à travailler ce bois, avec du vernis et de la feuille d'or pour souligner la beauté de ces poutres sculptées par le feu. Ce traitement pourrait très bien s'appliquer à la charpente millénaire de Notre-Dame de Paris. « L’idée c’est à la fois de garder présent, l’histoire de ces pièces de bois" explique notre artiste, "de leur donner une nouvelle vie, qui ne serait plus celle d’une charpente, mais celle de cette forêt coupée pour devenir une charpente, qui a brûlé et qui devient autre chose ».

Une démarche désintéressée

Le plasticien poyaudin a toujours considéré le bois comme une matière vivante et noble qui pouvait avoir plusieurs existences. Il vient d'écrire à la direction régionale des affaires culturelles pour lui faire part de sa proposition. Une démarche totalement désintéressée puisqu'il propose de reverser les éventuels profits pour la reconstruction de la cathédrale.

*Pierre Marty exposera son travail en juillet prochain à la galerie Bidon 2 à Saint-Fargeau pour une exposition intitulée "résilience"