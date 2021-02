Un plongeur de Sablé-sur-Sarthe va créer un musée aquatique dans une carrière d'eau douce

Les plongeurs du club de Sablé-sur-Sarthe s'apprêtent à réaliser un projet unique en son genre avec le premier musée en eau douce du monde. C'est dans la carrière de Grez-en-Bouère (Mayenne) qu'ils ont jeté leur dévolu. Les œuvres présentes sous l'eau seront celles de l'artiste sarthois Cédric Doret. Elles représenteront de gros poissons en ferraille.

Une nouvelle manière d'appréhender l'art

L'idée est venue de Frédéric Girard, secrétaire du club de plongée de Sablé-sur-Sarthe : "On vient souvent plonger dans cette carrière et c'est très agréable, mais j'ai toujours eu l'idée de réinventer ce lieu pour en faire quelque chose d'inédit et de surprenant. Découvrir des œuvres sous l'eau c'est quand même ce qu'il y a de mieux quand on est plongeur, on peut regarder les sculptures à 360 degrés, passer au dessus, en dessous, on a donc une approche beaucoup plus complète ".

Respecter un site classé comme remarquable

Auteur des douze sculptures métalliques en forme de poissons, l'artiste sarthois Cédric Doret s'est vite pris au jeu du musée subaquatique en haut douce : "Le projet m'a tout de suite plu, l'objectif c'est de proposer des sculptures qui puissent tenir dans le temps et surtout faire partie de l'environnement de la carrière. L'objectif c'est que la biodiversité cohabite normalement avec les oeuvres". Une obligation puisque le site est classé comme remarquable. Des micro-algues vont donc pouvoir se développer sur la ferraille, les poissons pourront se cacher dans les sculptures qui au fil des années se confondront avec la faune et la flore.

Les sculptures présentes sous l'eau seront fabriquées à base d'outils recyclés et pèseront entre 20 et 100 kilos. - Frédéric Girard

Un musée réservé aux plongeurs

Installées à dix mètres de profondeurs, les sculptures seront fabriquées à base d'outils recyclés et pèseront entre 20 et 100 kilos. Impossible donc pour le grand public de pouvoir les contempler. Seuls les plongeurs du club subaquatique de Sablé-sur-Sarthe et ceux de Château-Gontier auront cette chance. "Il faut être plongeur pour pouvoir accéder aux œuvres, c'est la seule condition car on veut vraiment attirer de nouveaux plongeurs sur ce créneau. Après on réfléchit quand même à organiser des baptêmes de plongée dans la carrière mais rien n'est fait pour l'instant", indique Frédéric Girard. Une manière donc de rendre le club sabolien plus attractif, lui qui tourne au ralenti depuis le début de la crise du Covid.

Le club de plongée de Sablé-sur-Sarthe a lancé une cagnotte sur internet, pour aider à financer ce musée subaquatique, dont le coût est estimé à 3000 euros.