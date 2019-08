Un Poitevin de 21 ans s'apprête à participer aux Championnats du monde des jeunes pâtissiers

Jaunay-Clan, France

Romain Bert aime autant la pâtisserie que la compétition. Alors depuis qu'il s'est lancé dans les concours avec le campus des métiers de Saint-Benoît (Vienne), l'apprenti s'épanouit et remporte presque tous les titres qu'il convoite. Ce lundi, c'est donc pour Kazan en Russie qu'il part, car en fin de semaine (du 23 au 26 août) il participera aux WorldSkills. "C'est quatre jours d'épreuves, explique le jeune homme de 21 ans, originaire de Jaunay-Marigny. Et il faut être bon sur le travail du chocolat, du sucre, des gâteaux, des classiques français..." Ça fait donc six mois qu'il s’entraîne chez son maître d'apprentissage nantais.

L'une des nombreuses réalisations de Romain Bert. - Romain Bert

"J'ai déjà tout prévu pour les épreuves avec thématique, comme pour la sculpture de sucre, détaille-t-il. Mais pour certaines épreuves, c'est mystère ! On sera prévenu à la dernière minute." Romain a donc tout révisé, des recettes de gâteaux au savoir-faire les plus spécifiques. Pour la préparation et la compétition, il est suivi par toute une équipe, et notamment par son formateur poitevin Cyril Maître, du campus des métiers de Saint-Benoît. "Je pars avec lui, pour l'encourager, le soutenir", dit-il avec beaucoup de fierté. "Romain est hors pair. Il travaille de 6 heures du matin à 22 heures et il ne stresse jamais, alors c'est sûr, on vise la première place !".