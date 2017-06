Un portail web pour lancer la route de la bière en Alsace

Un portail web sur le tourisme brassicole vient d'être lancé par le syndicat des brasseurs d'Alsace : à la fois annuaire, bibliothèque et carte interactive, la plateforme vous propose des circuits ou bien d'établir votre propre itinéraire pour partir à la découverte de ce patrimoine alsacien.

Après la route des vins, la route de la bière : un portail web sur le tourisme brassicole baptisé augredesbieres.com vient d'être lancé par le syndicat des brasseurs d'Alsace. À la fois annuaire, bibliothèque regorgeant de détails historiques et carte interactive, la plateforme propose des idées de circuits tous tracés ou, pour les plus aventureux, des repères pour établir leur propre itinéraire afin de découvrir brasseries, restaurants et autres sites incontournables dédiés à la bière, avec les hôtels et autres chambres d'hôtes à proximité.

Un coup de pouce pour les petits brasseurs

Les petits artisans-brasseurs surtout espèrent tirer leur épingle du jeu. La visibilité sur internet est vitale explique Christian Hartzner, maître-brasseur de la brasserie artisanale Perle :

L'idée, c'est de mutualiser les moyens et de la jouer collectif pour améliorer la visibilité des petits brasseurs isolés dans leur campagne. C'est aussi une mine d'information sur tout l'aspect historique et patrimonial de la bière alsacienne.

Le portail recense également les événements et autres fêtes de la bière. Christian Hartzner en organise une le week-end prochain dans sa brasserie.

Un portail financé par les brasseurs eux-mêmes

Eric Trossat, président du syndicat des brasseurs d'Alsace et gérant de la brasserie Uberach, l'affirme : l'Alsace est la région de la bière en France :

Plus de 50% des volumes français sont produits en Alsace.

Eric Trossat anticipe les critiques : il n'y a aucun coup de pub caché derrière ce portail :

Aucune marque ne sera privilégiée par rapport à une autre, nous sommes complémentaires, il y en a pour tous les goûts et nous serons tous logés à la même enseigne !

Le portail a été financé par la quarantaine de brasseurs alsaciens, chacun à hauteur de ses moyens. Les plus grandes enseignes (Licorne, Fischer, Météor et Kronenbourg) sont les plus gros contributeurs.

Valoriser le monde brassicole sur internet

Jusqu'ici, en Alsace, chaque marque, même les plus grandes, se débrouillait de son côté pour faire parler d'elle, via un site ou une page facebook. Il y avait un vrai manque à combler, car les amoureux de bière sont de plus en plus nombreux constate Edith Helmlinger, community manager du groupe Météor, la plus vieille brasserie française :

Sur facebook, on a de vrais fans très fidèles, qui nous envoient des messages d'amour !

Valentine Fritsch, chargée de communication à Météor et Edith Helmlinger, community manager de Météor © Radio France - Olivia Cohen

Ces fans sont de fins connaisseurs, en quête de nouvelles saveurs : les tables qui proposent de la cuisine à la bière seront signalées sur le site, notamment celle à Schiltigheim de Jacques Eber, également président des chefs d'Alsace du Bas-Rhin partenaires du projet.

L'une des spécialités de Jacques Eber, proche de la soixantaine ? Le tiramisu à la bière. Il n'utilise évidemment que de la bière locale et ce depuis des années :