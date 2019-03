Un portrait géant d'Arnaud Beltrame réalisé par un graffeur pour les gendarmes de l'Hérault

Montpellier, France

Il fait près de trois mètres de haut. Un portrait géant d'Arnaud Beltrame trône désormais dans l'amphithéâtre "Arnaud Beltrame" de la caserne Lepic de Montpellier. C'est le graffeur montpelliérain Hista qui l'a réalisé. "Nous avons voulu casser les codes et intéresser le plus grand monde", explique le général Jean-Valéry Lettermann pour qui Arnaud Beltrame représente "l'exemple du don de soi, du sacrifice ultime". Ce colonel de gendarmerie est décédé lors de l'attaque terroriste d'un supermarché à Trèbes, dans l'Aude, en mars 2018. Il s'était alors substitué à un otage.

"C'est une invitation au dépassement de soi"

De nombreuses rues ou des bâtiments dans toute la France portent désormais le nom d'Arnaud Beltrame. "C'est une invitation au dépassement de soi, ça nous rappelle qu'il y a des causes qui méritent qu'on se dépasse", estime Pierre Pouëssel, le préfet de l'Hérault. Le graffeur Alexandre Durand, alias Hista, était lui aussi ému de contribuer à l'hommage à Arnaud Beltrame et aux 14 gendarmes décédés en service en 2018 : "Ça me tient à cœur de peindre une personne qui n'est plus là. J'ai moi même perdu des amis et j'avais fait des peintures pour honorer leur mémoire."