Un poste électrique peint en l'honneur du festival des oiseaux et de la nature à Cayeux-sur-Mer

Un poste électrique près du phare du Hourdel a été entièrement peint par une artiste locale pour honorer le festival de l'oiseaux et de la nature qui ne se tiendra pas comme d'habitude en Somme.

Main dans la main, la Fédération Départementale d'Energie de la Somme et Enedis se sont mobilisés pour donner un renouveau esthétique au poste électrique à l'entrée du grand parking du Hourdel, à quelques mètres du phare et du littoral de Cayeux-sur-Mer. Des peintures en l'honneur du festival des oiseaux et de la nature, trois semaines avant le départ de la version numérique cette année.

Un poste électrique aux couleurs du festival de l'oiseau et de la nature

Pour mettre en beauté le premier transformateur de l'année (l'année dernière 54 transformateurs ont été peints dans le département), la ville a fait appel à une artiste locale, originaire du Tréport, K2B Graff. D'un côté, on aperçoit une chouette, de l'autre une mésange bleue, et sur la façade avant, une grande aigrette, des espèces observables en Somme.

Pour le maire de la commune, Jean-Paul Lecomte, il fallait marquer le coup cette année : "L'endroit est vraiment bien trouvé, on est au cœur de la Baie de Somme. Le Hourdel est un lieu de départ de nombreuses randonnées dans le cadre du festival donc c'est vraiment un petit coucou à la nature, un petit coucou au festival, notamment aux oiseaux mis en valeur sur le poste."

Un festival numérique et des expositions photos maintenues

Une manière de dire que le festival, qui fédère plus de 15.000 personnes sur les 10 jours existe toujours en cette période de crise, bien que différemment. Des expositions de photos d'oiseaux et de paysages seront visibles en extérieur, à partir du 24 avril, dans quatre communes de la Somme : à Saint-Valery-sur-Somme, Le Crotoy, Abbeville et Cayeux sur Mer.

"Même s'il n'y aura pas de touristes, c'était important pour les habitants du territoire de montrer qu'il y avait de la vie dans leur commune, qu'on était là aussi pour eux et pas que pour les touristes", ajoute Marie-Agnès Boche, la coordonnatrice du festival.