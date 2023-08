"Un premier pas vers l'après" : une bibliothèque provisoire à Metz-Borny, deux mois après les émeutes

Comme une renaissance pour la médiathèque Jean-Macé du quartier de Borny. La mairie de Metz a inauguré, vendredi 18 août, un nouvel espace bibliothèque au centre Bon Pasteur, à quelques centaines de mètres des ruines de l'ancienne médiathèque, détruite par un incendie pendant les émeutes urbaines , dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Ce nouveau lieu culturel, baptisé "Borny to be alive" ouvrira ses portes à partir du mardi 22 août. Il devrait permettre d'accueillir temporairement ceux qui avaient l'habitude d'emprunter des documents à la bibliothèque Jean-Macé.

Sur les 110.000 documents référencés par la médiathèque, environ 10.000 ont déjà pu être sauvés. Ce sont des prêts, ils n'étaient donc pas stockés sur les lieux au moment du drame. "Ici, on aura en permanence 2.000 documents qui resteront en rayon", explique Julie Fontaine, responsable de la médiathèque Jean-Macé. "Il y aura aussi la possibilité de faire rapatrier des documents du réseau des bibliothèques-médiathèques de Metz, avec un système de réservation. Et bien sûr, on continuera d'acheter des nouveautés !"

"On sera pas sur un service à 100% par rapport à notre médiathèque, mais c'est au moins le premier pas vers l'après", continue Julie Fontaine. "Ça nous tenait à coeur de revenir très rapidement dans le quartier parce que c'est là qu'on travaille, donc il fallait répondre présent le plus vite possible."

Ce nouvel espace bibliothèque a été rempli avec les retours de prêt des usagers de la médiathèque Jea -Macé. © Radio France - Bastien Munch

"Donner une réponse au crime"

Un avis partagé par l'adjoint au maire de Metz en charge de la culture. "Il fallait donner une réponse à ce crime", assène Patrick Thil. "Mais aussi répondre à ceux qui disaient qu'il n'était pas nécessaire de reconstruire une médiathèque dans un quartier qui 'ne respecte rien'. Il faut vraiment redonner naissance à cette médiathèque, qui est très symbolique dans ce quartier populaire, avec 80 nationalités différentes."

Selon l'adjoint à la culture, la médiathèque Jean-Macé était utilisée "à 50% par des usagers de ce quartier et à 50% par des usagers du reste de la ville de Metz". "Il se passait beaucoup de choses dans ce lieu", regrette-t-il. "Je veux vraiment saluer ces équipes qui nous permettent d'avoir un demi-sourire, en attendant celui de l'inauguration de cette future médiathèque."

Une nouvelle médiathèque reconstruite à l'identique

Le chantier de ce nouvel espace culturel du quartier doit se finir dans les trois ans. "En ce moment, on est en train d'expertiser le sol et le socle du bâtiment", détaille Khalifé Khalifé, premier adjoint au maire de Metz, qui affirme que la nouvelle médiathèque sera reconstruite "sur site" et "sur le même lieu". "On espère que tout sera calé dans six mois ou un an maximum, pour commencer les travaux."

Reste la question du coût de reconstruction du bâtiment : 15 millions d'euros. "Nos assurances prendront en charge une bonne partie de cette somme, et on est en train de négocier pour qu'elles en reprennent la totalité", continue Khalifé Khalifé. "Dans tous les cas, on veut reconstruire au plus vite. Probablement à l'identique, mais on aura sûrement un fonctionnement différent. Les pratiques ont évolué depuis l'ouverture de la médiathèque, en 1993."

La responsable de la médiathèque promet des "best-seller" dans cet espace provisoire. © Radio France - Bastien Munch

La ville de Metz a aussi lancé , il y a quelques semaines, une cagnotte pour soutenir financièrement la reconstruction de la médiathèque Jean-Macé. Pour l'instant, 11.300 euros ont été récoltés sur un objectif de 100.000 euros.