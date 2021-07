Un premier rôle dans un téléfilm pour le nageur paralympique Théo Curin

Une nouvelle corde à son arc : mannequin pour une marque de cosmétique, chroniqueur dans le Magazine de la Santé sur France 5, quelques apparitions aussi dans la mini-série "Vestiaires" sur France 2 et bientôt acteur dans un téléfilm pour TF1 ! Le nageur lunévillois Théo Curin vient de décrocher un premier rôle et il partage sa joie sur son compte Twitter.

Le jeune homme de 21 ans, amputé des quatre membres après une méningite foudroyante à l'âge de 6 ans, va incarner Sam, un lycéen en fauteuil roulant qui prépare le bac. "Ça va être une belle histoire entre une maman et son fils, une belle histoire aussi entre jeunes, ça va être rempli d'amour", indique Théo Curin.

On va parler de tout un tas de choses, évidemment du handicap mais on va surtout casser les codes. On va rire, on va pleurer, on va faire des bêtises. Ça va être un très beau film !