Un premier séjour organisé pour les jeunes aidants en Indre-et-Loire

C'est un projet pionnier en France, qui se déroule pour la première fois en Indre-et-Loire. Onze jeunes aidants qui aident à la maison à s'occuper d'un parent, d'un frère ou d'une sœur malade ou handicapé, sont accueillis durant une semaine au domaine de la Saulaie à Chédigny. L'occasion pour eux de souffler, comme les autres enfants durant les vacances de Pâques.

Création d'un spectacle de marionnettes

Au programme : des jeux, des ateliers de fabrication de marionnettes, du théâtre et à la fin du séjour, un spectacle ! Liesse, 13 ans, commence par dessiner son pantin. "J'ai envie de faire une marionnette un peu malade, qui n'a pas l'air très en point", explique-t-elle.

On va choisir le tissu, mettre le plâtre sur un ballon pour faire la tête.

Son petit frère est atteint de trachéotomie et de gastrostomie. Il s'alimente avec un tuyau dans la trachée et une sonde dans l'estomac. Chaque jour, Liesse, qui a appris très jeune la débrouillardise, aide sa maman à s'en occuper.

"Parfois c'est un petit peu fatigant. On a besoin de se reposer mais on doit s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur, pour soulager maman", explique-t-elle. Un quotidien qui empiète parfois sur l'adolescence et la vie de collégienne :

Quand on prévoit des sorties, je ne peux pas forcément y aller car mon petit frère a besoin d'attention.

Un moment "qui leur appartient"

Ici, ce sont donc eux, les jeunes aidants, qui sont au centre de l'attention. Ils dorment sur le centre et durant quelques jours, se détachent un peu de leur quotidien. Chantal est l'une des comédiennes de la troupe Aux Deux Ailes, qui anime le stage :

Dès la première session, on les sent qui s'intègrent et prennent à bras le corps ce moment qui leur appartient.

S'adapter à leur rythme

Deux animateurs en service civique épaulent les comédiennes. Il y a plus d'encadrants que sur un séjour classique explique Sonia Dreux, chargée de mission à l'association Enfance et pluriel et coordinatrice de la semaine de répit. "Ce n'est pas tout à fait une colonie de vacances. On vit au rythme des enfants", détaille-t-elle.

On n'impose pas grand chose. Il n'y a pas de ménage à faire ni de vaisselle. On essaie que les enfants puissent vraiment avoir du temps de repos.

Une psychologue pour les écouter

Une psychologue intervient également trois fois dans la semaine et se tient à disposition des enfants. Une deuxième semaine est organisée en juillet, et le spectacle final de marionnettes sera présenté en septembre.

En France, ils sont environ 500 000 jeunes aidants selon l'association Jade qui les regroupe, même si ce chiffre pourrait être largement sous-estimé.