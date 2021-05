Un premier week-end connecté avec la nature à Center Parcs en Normandie

Le Center Parcs du domaine des Bois Francs, aux Barils (Eure) a rouvert lundi 10 mai après quatre mois de fermeture. Pour ce pont de l'Ascension, les touristes sont au rendez-vous, avec une seule envie, sortir de chez eux et profiter du grand air et de la nature.

En ce premier week-end de réouverture après quatre mois sans touristes, le manager général du domaine des Bois Francs affiche sa satisfaction : "2840 personnes jeudi, 2820 personnes vendredi, soit un taux d’occupation de 70%" détaille Steven Hameeuw. "Nos clients avaient besoin de s'évader et d'une connexion avec la nature" estime-t-il et ce n'est pas Grégoire, un Parisien, qui dira le contraire : "On a vu qu'on pouvait bouger à plus de dix kilomètres et avec deux enfants en bas âge, on s'est dit qu'il fallait trouver un peu de dépaysement, même s'il y avait la pluie" raconte-t-il alors que Victoire, sa fille de trois ans, est ravie de sa promenade à poney.

En attendant la réouveture de la baignade, on peut profiter du perroquet et des flamants roses du Dôme © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - Premier week-end connecté avec la nature à Center Parcs en Normandie Copier

Une envie de nature et de déconnexion

Fatima a, sur un coup de tête, a quitté Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) avec sa famille pour passer le week-end à Center Parcs : "On entend les oiseaux le matin" explique-t-elle tout sourire derrière son masque, ça change tellement "de la vue sur les grues, le béton, les bouchons sur le boulevard, le bruit" qu'elle n'a pas envie de repartir. Katarina est venue de Rennes avec son mari et leurs filles, "surtout pour se reposer" et pour faire des activités avec les enfants. Talia, huit ans, a posé sur une option sur l'activité peluche. Un atelier, proposé en extérieur, permet en effet aux enfants de personnaliser une peluche.

L'éléphant personnalisé par Véra, elle a choisi de l'appeler Doudou, tout simplement © Radio France - Laurent Philippot

Alexandra est venue de Paris en famille "pour un petit peu de liberté après tous ces mois confinés".

On a besoin de nature, on a besoin de respirer - Alexandra

Le programme n'est pas tout à fait défini, mais Alexandra a déjà prévu "des ateliers en plein air, du vélo et du pédalo". Sur la route qui mène à l'entrée du domaine des Bois Francs, on croise beaucoup de cyclistes, nullement rebutés par les quelques gouttes de pluie. Un tourisme vert et de proximité que le directeur de Center Parcs entend bien développer avec le développement des activités extérieures et surtout des activités pour faire découvrir le sud de l'Eure : "C'est vital de parler plus de la destination Normandie que du Center Parcs" explique Steven Hameeuw. Le domaine accueille par exemple deux fois par semaine un marché fermier de producteurs.

Steven Hameeuw veut développer plus d'activités en rapport avec la nature Copier

Le vélo, activité reine du week-end à Center Parcs © Radio France - Laurent Philippot

L'Aqua Mundo fermé

La principale attraction de Center Parcs, c'est l'Aqua Mundo, le bassin aquatique tropical chauffé à 29 degrés. Comme toutes les piscines couvertes, il est fermé, seules les activités d'aquagym, d'aquabike ou d'aquaspeed sont assurées, dans le bassin extérieur. Une petit déception pour Fatima, "ça aurait été un plus de pouvoir le faire" avance Grégoire, mais "nous, on est quand même à Paris, les appartements sont très petits et déjà le fait d'être dans un lieu plus grand avec une terrasse quand il fait beau et d'avoir des vélos pour faire des tours, ça nous suffit déjà !"

En attendant la réouverture de l'Aquamundo, Célia, maître-nageur, entretient et nettoie les bassins © Radio France - Laurent Philippot

Fuir la ville et la petite surface de leur appartement à Amiens, "profiter de la verdure", c'était aussi le but de ce week-end de trois jours pour Anaïs et Yann : "Ça nous a fait vraiment du bien de pouvoir se déconnecter, profiter, sortir, de se ressourcer avec l'envie de revenir" détaille le jeune homme avant que sa compagne ne poursuive : "Et tester d'autres Center Parcs". Avant de penser au prochain week-end en amoureux, il faudra reprendre le boulot lundi mais Yann l'assure, il sera"complètement ressourcé".