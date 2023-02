Un prieuré drômois pourrait obtenir le label "patrimoine mondial de l'humanité"

A Montbrison-sur-Lez, un petit village à 11 kilomètres de Grignan tout le monde savait qu'il y avait une chapelle à moitié enterrée dans les collines. Mais personne ne s'y intéressait. Les enfant allaient parfois y jouer. Alain Leroux l'a fait : enfant, il s'est glissé dans la chapelle totalement recouverte d'arbres et dont le toit s'était écroulé. Puis il a grandi est entré au conseil municipal : il s'est souvenu de cet édifice et a milité pour sa sauvegarde. C'est ainsi qu'avec des amis, il a refait le toit.

L'intérieur de la chapelle du prieuré de Montbrison-sur-Lez © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Un trésor

Et bien lui a en a pris. La chapelle date du XV ou XVIème siècle. Elle a été dégagée et restaurée. Et les passionnés ont découvert des inscriptions. L'histoire de ce site fabuleux débute : les archéologues finissent par découvrir que le site est occupé depuis le néolithique (5000 av. JC). Ils découvrent également deux autels dédiés aux dieux romains Jupiter et Mercure. Puis ils voient la christianisation du lieu : en découvrant une lampe frappée du chrisme, le symbole paléochrétien, l'alpha et l'oméga. Enfin les fouilles mettent à jour tombe un baptistère alimenté par un petit canal creusé dans la roche et toujours visible.

Un prieuré clunisien

Mais finalement c'est un prieuré de moines bénédictins que les archéologues découvrent. Le seul élément encore debout, c'est la chapelle. Sa construction est plus tardive. Mais les fondations des bâtiments conventuels existent encore ainsi que des murs. Et on sait grâce à des écrits que ce prieuré était rattaché à l'abbaye de Saint-Saturnin-du-Port (aujourd'hui Pont-Saint-Esprit) qui elle-même dépendait de la grande abbaye médiévale de Cluny. Le prieuré de Montbrison-sur-Lez est donc un site clunisien. Il a été recensé parmi les 101 sites clunisiens d'Europe.

Une candidature en cours

Ce sont ces 101 sites clunisiens d'Europe qui font l'objet d'une candidature commune à commencer par l'abbaye de Cluny (Saône-et-Loire) au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier est en cours d'instruction. Mais le maire, Patrice Méry voit déjà l'intérêt d'une telle inscription. Aujourd'hui 5000 visiteurs visitent le site chaque année. Si le prieuré devenait patrimoine mondial de l'humanité, les visites se développeraient fortement boostant l'économie locale de ce petit village de 270 habitants.