Un prochain polar sur Saint-Etienne ? Pourquoi pas pour Michel Bussi, invité de la fête du livre

L'écrivain à succès Michel Bussi est l'un des invités de la 35e fête du livre, qui s'ouvre ce vendredi à Saint-Etienne. L'auteur d'une dizaine de livres, notamment des polars, affectionne la Loire et n'exclut pas d'écrire une intrigue sur le département, dans un prochain roman.

L'auteur Michel Bussi, l'un des invités de la 35e fête du livre de Saint-Etienne.

Michel Bussi, troisième auteur à avoir vendu le plus de livres en France en 2020. Vous êtes géographe de formation, vous avez écrit plus d'une dizaine de livres, dont plusieurs polars, et vous étiez le parrain de la Fête du livre à Saint-Etienne en 2018. Vous avez hâte de revenir chez nous aujourd'hui ?

Oui, déjà, il faut rappeler que c'est une des plus grandes fêtes du livre de France. Et puis, c'est une fête très imaginative. Il y a effectivement les rencontres avec les auteurs, mais aussi beaucoup d'autres choses. Des artistes aussi, qui mettent en scène des livres et plein de rencontres autour de la musique. Il y a vraiment beaucoup de choses et les organisateurs s'attachent à être très imaginatifs pour que toute la ville soit une fête autour du livre.

Vous allez rencontrer vos lecteurs à l'occasion de la sortie de votre dernier roman. Il s'intitule "Code 612 Qui a tué le petit Prince?" Le personnage de Saint-Exupéry, il vous suit depuis l'enfance, Michel Bussi ?

Oui, oui. C'est vrai que ça fait très, très longtemps que j'avais envie d'écrire sur Le Petit Prince et il y a très longtemps que j'ai eu cette idée d'écrire Le Petit Prince, un peu comme une enquête policière, autour de sa disparition. Et puis de relier sa disparition dans le conte avec celle de Saint-Exupéry en mer, en 1944.

Avant, vous aviez sorti "Rien ne s'efface", un roman dont l'intrigue se déroule à la fois au Pays basque et en Auvergne, dans le Puy de Dôme. A quand un polar dans la Loire? À Saint-Etienne, notamment?

C'est vrai que je commence à bien connaître la région, en venant au salon de Saint-Etienne. Et puis, c'est vrai que si j'ai écrit ce polar qui se passe en Auvergne, c'est parce que je suis un habitué d'Ambert, qui est finalement pas très loin de la Loire. J'y ai passé une très grande partie de mon enfance. Donc, c'est presque la Loire et pourquoi écrire un prochain roman, avec une intrigue dans le coin.

L'écrivain Michel Bussi sera en dédicaces dès ce vendredi, sur la place de l'Hôtel de ville à Saint-Etienne (stand H10) de 13h à 19h. Egalement samedi de 10h à 13h et de 16h à 19h, et dimanche de 10h à 13h.