Vix, France

66 ans après sa découverte, la tombe de Vix près de Châtillon-sur-Seine, sera-telle rouverte l'an prochain? Un projet de nouvelles fouilles est défendu par la communauté de communes du Pays Châtillonnais . La dame de Vix, aristocrate celte, avait été enterrée entre 550 et 450 avant J.C avec un trésor comportant le plus gros vase en bronze connu à ce jour, d'une capacité de 1100 litres. Avec le site d'habitat du mont Lassois, cette tombe fait de Vix le site hallstattien le plus important d'Europe. Mais la sépulture avait été fouillée à la hâte en plein hiver en 1953, et on ne s'était pas intéressé au tumulus de 38 mètres de diamètre qui la recouvrait.

Il existe peut-être d'autres tombes sur le site

Si le projet de fouilles est acté, une équipe d’une douzaine d’archéologues professionnels s’activerait l’an prochain pendant trois à quatre mois d’affilée sur l’emplacement du tumulus. Les chercheurs espèrent pouvoir en reconstituer l'architecture, ainsi que celle de la chambre funéraire, et pourquoi pas découvrir des sépultures annexes. Si tel était le cas, Bruno Chaume, chargé de recherches au CNRS, et directeur de recherche du site, compte sur les avancées scientifiques pour en savoir plus : « ça aurait un grand intérêt, à la fois pour préciser la chronologie de la tombe centrale, qui reste encore un sujet de discussion, et on pourrait aussi y mener des analyses d’ADN. Ces analyses permettent aujourd’hui d ‘établir des liens de parenté entre des individus, mais beaucoup d’autres choses. Comme on travaille sur le génome complet, on peut savoir si un individu a les yeux bleus, ou s’il avait des maladies génétiques etc… »

Enrichir les collections du musée

Le trésor de Vix est exposé au Musée du Pays Châtillonnais à Châtillon-sur-Seine. Sa conservatrice, Félicie Fougère, pense à la façon dont l'établissement pourrait accompagner les nouvelles fouilles, avec des explications sur la démarche, et éventuellement des caméras pour que les visiteurs du musée puissent suivre le travail des archéologues. Car il ne sera pas question d’ouvrir le chantier de fouilles aux visiteurs, pour ne pas perturber des recherches menées tambour battant dans un temps limité.

Détail du vas de Vix au musée du Pays Châtillonnais © Radio France - Jacky Page

Le musée est géré par la communauté de communes du Pays Chatillonnais, dont le président, Jérémie Brigand, défend ce projet de fouilles et les retombées qu'il pourrait avoir : « ça va permettre évidemment d’enrichir les collections du musée, mais aussi, surtout, de faire un focus sur ce site unique au monde. Les Parisiens ont la tour Eiffel, le Châtillonnais a le vase de Vix ».

Reste à finaliser le projet, à le faire valider par la Direction régionale des affaires culturelles, et à lui trouver des financements, puisque la facture pourrait dépasser les 400.000 euros. Une réunion se tiendra à cet effet en septembre à la sous-préfecture de Montbard.