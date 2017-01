Un projet de skatepark couvert dans l'agglo de Valence

Le gérant de la boutique de skate Wood Board, à Valence, lance son projet: ouvrir un skatepark indoor dans l'agglo valentinoise. Ce type d'installations manque en Drôme-Ardèche. Le lieu est déjà trouvé. Une campagne de financement participatif est lancé pour l'aménager.

Les fan de glisse urbaine auront bientôt un skatepark couvert dans l'agglomération de Valence. Toutes les grosses villes (Lyon, Grenoble, Marseille, autour de nous) ont ce type d'équipements, qui n'existe pas jusqu'à maintenant en Drôme Ardèche.

D'où l'idée lancée par un Valentinois. Créer un espace de plus de 700m², ouvert aux skate, BMX et trottinettes freestyle.

Le projet est bouclé, le lieu choisir: le skatepark verra le jour dans un local de 780m² à Bourg-les-Valence, à côté du Centre Leclerc. Il faut maintenant l'équiper de rampes, de "rails", de "quarter pipe", etc. Bref en faire un paradis de la glisse.

Un projet de skatepark indoor, porté par Mathieu Chahbazian devrait voir le jour en septembre prochain à Bourg-les-Valence

Le projet de skatepark à Bourg-les-Valence - Mathieu Chahbazian

Le porteur de ce projet, Mathieu Chahbazian, gérant de la boutique de skate Wood Board, dans le centre-ville de Valence lance donc une campagne de financement participatif sur la plateforme internet Kisskissbankbank.

Un skatepark "fait main"

Pour limiter les frais, Mathieu Chahbazian s'entoure d'une équipe de spécialistes, menuisiers, concepteurs de skatepark. Il en coûtera tout de même 12.000 à 20.000 euros (selon les installations) pour aménager le skatepark indoor. D'où le recours au financement participatif.

Un skatepark indoor de 700m² devrait voir le jour à Bourg-les-Valence en septembre prochain

L'ouverture est prévue en septembre, après 6 mois de travaux. Il en coûtera ensuite 3 ou 4 euros l'entrée.

Mathieu Chahbazian veut aussi créer des cours de skate et de trottinette, et organiser des stages pendant les vacances scolaires. Un emploi devrait être créé dans ce skatepark.