Un projet de tourisme astronomique sur le site de la Tour du Viala en Lozère

La Lozère et Alès main dans la main pour un projet de réaménagement de la Tour du Viala.

La Lozère et Alès main dans la main dans le projet de réaménagement de la Tour du Viala. Les deux collectivités (avec le soutien financier de la région, du département du Gard et de l’Europe via le Feder), veulent créer d'ici à fin 2020 une plateforme dédiée au tourisme astronomique sur la commune de Saint-Maurice-de-Ventalon, à proximité du Pont de Montvert. Alès et le conseil départemental de la Lozère veulent profiter du label RICE, (Réserve Internationale de Ciel Étoilé), attribué en aout dernier pour 3 ans au Parc National des Cévennes.

Le marché de l'astrotourisme a explosé en Europe

il est peu concurrentiel en France, une opportunité pour les Cévennes. D'autant que la tour du Viala est un projet clé en main comme les affectionnent les tours opérateurs. Pour un budget provisionnel de 6 à 8 Millions d'euros, Alès et Lozère participant à hauteur de 40%, les 36 hectares de l'ancienne colonie de vacances Alésienne, seront entièrement revus.

Remise à niveau des gites, création d'une dizaine d'appart-hotel, d'une piscine-spa, salle de conférence, d'un restaurant et pour 500.000 € d'un observatoire astronomique avec deux télescopes, un réservé aux scientifiques du monde entier via la fibre optique, l'autre au grand public.

Avec une fréquentation évalué à 10.000 visiteurs, on reste modeste par rapport au pic du midi, la 1ère RICE de France et ses 120.000 personnes mais les yeux sont emplis d'étoiles à la perspective des quelques 6 millions d'euros de chiffre d'affaires que génére aussi pour l'économie locale le site pyrénéen.

Un exemple de coupole qui devrait être installée sur le site. - Mairie d'Alès.