Un projet participatif sur Ulule pour que la Fête des Ponts perdure et reste gratuite à Limoges !

Pour que la Fête des Ponts perdure et reste entièrement gratuite ! Pour la première fois cette année, les organisateurs de cette célèbre fête populaire à Limoges ont décidé de passer par le financement participatif. Pour boucler leur budget, ils viennent de lancer un projet sur le site Ulule.

Le budget de la Fête des Ponts à Limoges oscille entre 25 et 30 mille euros. Mais cette année, à moins de 3 mois de la fête, les organisateurs n'ont toujours pas atteint la barre des 20 mille euros. L'association organisatrice, comme beaucoup d'autres à Limoges, a subi une baisse de subvention, des rentrées publicitaires grâce à leur plaquette moins importantes que les années précédentes, et elle doit faire face à des prestations toujours plus coûteuses (sécurité, animations), d'où cet appel à la générosité.

Maintenir cette manifestation le plus longtemps possible !

La volonté de la présidente du comité des fêtes du pont Saint Etienne, Cécile Bourdeau, est que cette fête plus que centenaire continue d'animer le quartier des Ponticauds à la fin juin :"On essaye de maintenir cette manifestation, j'espère le plus longtemps possible. On essaye aussi de maintenir les activités gratuites. Ca a toujours été comme ça. Cette année par exemple, on aura surement des baptêmes de jet ski qui seront gratuits."

Une bonne bouffe pour les plus généreux

D'où cette idée, à la mode, de solliciter le public via un projet participatif sur le site internet Ulule. Les organisateurs ont jusqu'au 14 mai pour atteindre les 4 mille euros. Il y a comme toujours des petits cadeaux en contrepartie. Notamment des repas dans des restaurants du quartier pour les plus généreux. Pour ceux qui n'aiment pas payer par carte bleu sur internet, vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre du comités des fêtes du pont Saint Etienne, 20 rue du Naveix à Limoges. Sachant que le Fête des Ponts aura lieu du 17 au 19 juin.