"Un public chaleureux et une artiste disponible" : Tito se souvient du show de Tina Turner au Zénith de Nancy

Fan absolu de Tina Turner, Claude-Jean Antoine alias Tito, patron du Zénith de Nancy entre 1992 et 2007, salue l'héritage musical laissé par la chanteuse américaine décédée mercredi 24 mai à l'âge de 83 ans. "Elle est liée à la grande tradition de la musique noire américaine, elle a ouvert la voie à des chanteurs comme David Bowie ou Mike Jagger", poursuit Claude-Jean Antoine.

ⓘ Publicité

"Cela s'était formidablement bien passé"

Cette star du rock-and-roll à la voix puissante s'est produit devant plus de 16.000 spectateurs lorrains le 25 juin 1996 au Zénith de Nancy. "A l'époque les fiches techniques étaient très précises, avec des exigences de nourriture, de boissons, importantes, je me souviens de l'avoir photocopiée. On avait eu des échos sur ses exigences, ça s'était formidablement bien passé, c'était une artiste disponible*"*, se rappelle Tito. Elle était arrivée en limousine, devant un public "chaleureux".

Fidèle à son sens du spectacle, Tina Turner avait réalisé "plus qu'un show". Le mélomane se souvient de ses danseuses, qui formaient un rideau autour de la chanteuse américaine rappelant les "Folies Bergères modernes". Sans oublier sa "voix extraordinaire". Tina Turner "a inventé une musique de variété américaine de très haut niveau. C'était la meilleure", conclut Tito.