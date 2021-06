Un public heureux de retrouver les clowns du "Très grand conseil mondial des clowns" à Niort

Ce dimanche 27 juin, c'est dernier jour pour assister au "Très grand conseil mondial des clowns" à Niort. Ce festival a commencé vendredi et fête ses 10 ans. Quatorze clowns ou troupes de clowns du monde entier se sont produits dans quatre lieux différents la ville. Un festival avec encore des restrictions sanitaires, mais ça fait du bien de voir du spectacle vivant pour ces spectateurs. Si vous voulez y aller, le prix est de 5 € pour deux spectacles. Les premiers spectacles commencent à 9 h 30 le matin ou 13 h 45 l'après-midi. 7 000 personnes sont attendues pour les trois jours s'il ne pleut pas ce dimanche, 5 000 s'il pleut. La programmation ici.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Des gradins en arc de cercle, style théâtre romain, avec de la musique. Dedans, du public qui rit et applaudit. Pour Sarah, ça fait du bien de revenir, c'est " le partage avec le public, la joie, et puis l'évasion." Pour Aglaé et sa maman, rien de vaut la scène, surtout quand on est soi-même musicienne. Pour la maman d'Aglaé, le public a suivi malgré les quelques restrictions. Selon Sébastien, le "Très grand congrès mondial des clowns", s'est surtout une activité familiale. Si vous avez loupé les spectacles, une caravane avec des artistes va tourner jusqu'au 4 juillet dans les Deux-Sèvres.