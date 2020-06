Un "Puy du Fou" provençal ouvrira l'an prochain au Château de la Barben

Un "Puy du Fou" provençal doit ouvrir en mai prochain au château de la Barben près d'Aix en Provence. Le site a été racheté par un jeune investisseur qui veut en faire un parc naturel et provençal avec un objectif de 10.000 visiteurs par jour.

Un parc naturel et provençal va voir le jour au Château de la Barben près d'Aix en Provence. 30 millions d'euros ont été investis pour transformer le site en scènes de spectacles et en projet agricole avec la plantation notamment d'oliviers et d'amandiers.

Six spectacles professionnels et un spectacle bénévole seront produits : des fresques qui retraceront l'histoire de la Provence. Les organisateurs espèrent 10.000 visiteurs par jour. Une scène de quatre hectares va être installée ainsi que des gradins.

Ce projet va créer 400 emplois dont la moitié indirects selon la direction. 200 postes en CDI sont dès à présent à pourvoir en partenariat avec Pole Emploi.